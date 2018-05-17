CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı düzenleyeceği mitinge ilişkin, "Yürütmenin bütün gücünü, hatta fazlasını elinde tutan birinin miting yapması, vatandaşı oyalamaktan başka bir şey değildir. Miting yapmayın, icraat yapın, yaptırım uygulayın." dedi. Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yasal düzenlemelerle karşılanmayı bekleyen geniş toplumsal talepler dururken, AK Parti ve MHP'nin birlikte hareket ederek Meclisi kapattığını ifade etti. "En önemli konu." denilen çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin yasal düzenleme bile gündeme getirilmeden Meclisin kapatıldığını aktaran Özel, "Çocuk istismarı konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'ın ve Devlet Bahçeli'nin söylediği her şey kendi heybelerinde günah, kusur olarak onlar seçim meydanlarında yürüdükçe sırtlarından çekecek." diye konuştu. Özel, yeni dönemde Meclisin, sistem değişikliği ile ortadan kaldırıldığını ileri sürdüğü itibarını, geri kazandıracak bir seçim sonucu beklediklerini bildirdi.

- "Tek başına 'Af' dedi, öyle kaldı" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı afla ilgili paylaşımına de değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Toplumsal mutabakat yok, siyasi mutabakat yok, hiçbir partiyle temas yok. Ve hatta Genel Kurulda MHP'nin grup önerisi bile yok, diyor ki 'Bu gündemdeki kanunu bitirelim, gidelim.' E hani af? Sayısal ağırlığı kalmadığı gibi siyasal ağırlığı da kalmamış durumda. Cezaevlerinde yatan bütün vatandaşlarımız ve onların değerli aileleri ya da cezaevlerinde yatanların çıkmasının kendisine sorulmamasından rahatsız olan bütün vatandaşlarımız; duyduğunuz bütün heyecan, rahatsızlık, uykusuzluk, hepsi Devlet Bahçeli'nin seçim için, oy için sizin duygularınızı istismarıydı. Çünkü Meclise teklif dahi etmedi. Teklif dahi etmeden Meclisi kapattırdı. Samimi değildi, kandırmaya çalışıyordu. Sarayın borazanlığını yapmak borazanın çıkardığı sesin şiddetiyle değil, borazanı kimin üflediğiyle ilgiliymiş. Borazan tek başına ses çıkaramıyormuş. Tek başına 'Af' dedi, öyle kaldı."

-"İsrail'e tepkiler yetersiz" Özgür Özel, İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrasında Türkiye'nin gösterdiği tepkinin yeterli olmadığını savunarak, İsrail'in Ankara Büyükelçisinin bir süreliğine ülkesine gönderilmesinin de göstermelik olduğunu öne sürdü. Özel, "Bu aslında şu demek; 'İçeride toplumun gazını alalım, büyükelçiliğin önünde topluluk azalsın, Beyazıt Meydanı boşalsın, sen yine gelirsin kardeşim. Biz dostuz' demek. İsrail Büyükelçisinin, istenmeyen adam ilan edemeden, kalıcı olarak yollamadan bir süreliğine ülkesine gitmesi istendi." dedi. CHP'nin, Türkiye İle İsrail arasında tazminata ilişkin usul anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun iptaline yönelik talebinin de Genel Kurulda kabul edilmediğini hatırlatan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İstanbul'da İsrail'e karşı düzenleyeceği mitinge de değindi. Özel, "Miting taleptir, siyasi gücü, yürütme gücü olmayanın yürütmeyi etkileme çabasıdır. Yürütmenin bütün gücünü, hatta fazlasını elinde tutan birinin miting yapması, vatandaşı oyalamaktan başka bir şey değildir. Miting yapmayın, icraat yapın. Miting yapmayın, yaptırım uygulayın." ifadesini kullandı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayının bu yıl valilikçe iptal edilmesini de eleştiren Özel, bu kararın vicdanlardan döneceğini belirtti. "19 Mayıs akşamı fener alayını iptal eden vali, Samsun'un valisi olamaz." ifadesini kullanan Özel, Vali Osman Kaymak'ı istifaya davet etti. - "Akla zarar, deli saçması, zırvalar" Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bahçeli'nin bir röportajında yer alan, af talebinin gerekçeleriyle ilgili soru üzerine Özel, gerekçelerin "akla zarar, deli saçması zırvalar" olduğunu iddia etti. Bahçeli'nin, FETÖ ve cezaevleriyle ilgili sözlerine de değinen Özel, "Bu tamamen işkembeyi kübradan atıp da sonra gerekçelendirilmeye çalışılırken karşı karşıya kalınan acziyeti gösterir. Devlet Bahçeli'nin bu planına bir FETÖ planı diyemeyiz. Ama FETÖ'cü akılla üretilmiş bir plandır. Saraydan buna diyorlar ki 'FETÖ böyle bir şey planlamıştır.' Ona bu bilgi notunu yollayanlara bir baksın. Bu FETÖ'cü bir akıl." ifadesini kullandı.