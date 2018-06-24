MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliğiyle ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ihlaller olduğu yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, "Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız." dedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda eşiyle birlikte oy kullanan Özel, okul önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke açısından çok önemli bir seçimin idrak edildiğini ifade etti.
Özel, seçim güvenliği konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Seçim güvenliğiyle ilgili Manisa'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu'dan, orada görevlendirdiğimiz milletvekillerimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız." diye konuştu.
Genel merkezin seçimlerle ilgili Şanlıurfa'da 3 milletvekili ve parti meclisi üyesi görevlendirdiğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şanlıurfa'daki durum o kadar kritik ki sandık başındaki arkadaşımız Mehmet Ali Çelebi'nin çağrısı üzerine kardeşim Barış Özel, oyunu yakıp bugün Şanlıurfa'ya sandık görevlisi olarak gitti. Kardeşimin de bulunduğu 5-6 görevlinin sandık başına yaklaştırılmadığını, kaba kuvvetle uzaklaştırıldıklarını öğrendik. Bu Şanlıurfa'daki 30 köyde yaşanıyor. Bir başka yerde darp olayı olmuş, yaralanan arkadaşlarımız olmuş. Bu arkadaşlarımızın aldığı darp raporlarıyla, jandarma tutanaklarıyla, olay yeri görüntüleriyle beraber konu tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Ümit edelim ki bu olaylar münferit olsun, bildiğimiz, Şanlıurfa ve 30 köyle kalsın."
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