MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim güvenliğiyle ilgili Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden ihlaller olduğu yönünde şikayetler aldıklarını belirterek, "Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız." dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda eşiyle birlikte oy kullanan Özel, okul önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün ülke açısından çok önemli bir seçimin idrak edildiğini ifade etti.

Özel, seçim güvenliği konusunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Seçim güvenliğiyle ilgili Manisa'da ve yakın illerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Doğu ve Güneydoğu'dan, orada görevlendirdiğimiz milletvekillerimizden çok sayıda ihlalle ilgili şikayet alıyoruz. Bunu derli toplu bir şekilde ilerleyen saatlerde genel merkezden bir açıklamayla duyuracağız. Raporlarını yayınlayacağız." diye konuştu.

Genel merkezin seçimlerle ilgili Şanlıurfa'da 3 milletvekili ve parti meclisi üyesi görevlendirdiğini ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: