HABER

CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 15:48 | Son Güncelleme

"Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milletin karşısına beraber çıkalım, konuşalım' diyor. Neden çıkmıyorsun? Türkiye'nin hamaset ile yönetilemeyeceğini 15 yıldır öğrenemedin mi?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin huzuruna davet ettiğini belirterek, "Neden çıkmıyorsun? Türkiye'nin hamaset ile yönetilemeyeceğini 15 yıldır öğrenemedin mi?" dedi.

Özkoç, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Muhtarlar Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

CHP'nin DHKP-C'yi, PKK'yı, PYD'yi, El Nusra'yı terör örgütü olarak gördüğünü dile getiren Özkoç, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu kastederek, 'Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok, hayatı yalan üzerine kurulu' diyor. AKP Genel Başkanı hangi kelimeleri kullanıyorsa aynı şekilde cevap vereceğiz. Yüzü, onuru, haysiyeti olan kişi terör örgütleriyle sırt sırta çalışmaz. Neden PKK terör örgütü ile Türkiye'yi aynı masaya oturttun, bebek katili Abdullah Öcalan'ı neden Türkiye ile muhatap ettin? Sen FETÖ'nün önünü açmadın mı, onlarla birlikte Türkiye'nin siyasetini yönlendirmedin mi? Getirdiğin generaller darbe teşebbüsü yapmadı mı?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ı milletin huzuruna davet ettiğini söyleyen Özkoç, "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milletin karşısına beraber çıkalım, konuşalım' diyor. Neden çıkmıyorsun? Türkiye'nin hamaset ile yönetilemeyeceğini 15 yıldır öğrenemedin mi?" ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FETÖ PKK

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Aydın AK Parti’de Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Bakan Özlü: “100 yerli otomobilden 80’ini ihraç ediyoruz”

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Milletvekili Uzer gündemi değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin’in rakipleri belli oldu

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

Bakan Sarıeroğlu: “Bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonumuz devam edecek”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.