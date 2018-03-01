CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

CHP olarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterecekleri adayla ilgili ilkeleri ortaya koyduklarını belirten Özkoç, "Basın toplantısında da belirttiğim üzere, biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parlamentoya yetkilerini geri verecek, ülkeyi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen tek adam rejiminden çıkartacak, kutuplaşma yerine huzuru sağlayacak bir adayı, olabildiğince geniş bir mutabakatla milletimizin önüne çıkarmaktır. Beklentimiz de adayımızın milletin takdirini kazanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parlamentoya yetkilerini geri verecek, ülkeyi tek adam rejiminden çıkartacak bir adayı, geniş bir mutabakatla milletin önüne çıkarmak istediklerini" belirterek, "Beklentimiz de adayımızın milletin takdirini kazanmasıdır. Sadece siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalar gibi tüm toplumsal bileşenlerle ortak hedefi yakalama gayretinde olacağız." ifadeleri kullandı.

Özkoç, diğer partilerin nasıl bir yol izleyeceği, adaylarını nasıl belirleyeceklerinin de kendi takdirlerinde olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin, ortaya koydukları ilkeleri benimseyen, ülkeyi laik, demokratik, hukuk devleti çizgisine taşıyacak bir güç birliğini sağlamak, olası ikinci turda da bu güç birliğinin başarıya ulaşması olduğunu anlatan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada sadece siyasi partilerle değil, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sendikalar gibi tüm toplumsal bileşenlerle ortak hedefi yakalama gayretinde olacağız. Ayrıca basın toplantısında da belirtildiği şekliyle partimiz bir 'ittifak komisyonu' değil; 'seçim güvenliği' konusunda siyasi partilerle görüşmelerde bulunmak üzere bir heyet oluşturmuştur. Meclis alt komisyonunda görüşülen ittifak yasa teklifindeki seçim güvenliğini zedeleyen hususlar ile seçim güvenliğinin sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve çalışma yapmak amacıyla kurulan heyette Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Lale Karabıyık, Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu yer almaktadır."