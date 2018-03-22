CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de basının tekelleştiğini ileri sürerek, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde. Eğer o da AKP Genel Başkanı'nın iki dudağının arasına bakmazsa, daha önceki sahibinin başına ne geldiyse, onun da başına aynısının geleceğini biliyor." dedi.
Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Regaip Kandili'ni kutlayarak başladı.
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızının Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanmasına değinen Özkoç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da eleştirdi.
Atamanın 2011 yılında yapılan bir yasal düzenlemeye dayandırıldığını belirten Özkoç, söz konusu düzenleme ile Yargıtay tetkik hakimliği için gereken 5 yıllık deneyim şartının askıya alındığını söyledi.
Özkoç, şöyle devam etti:
"O gün FETÖ hakim ve savcılarının yararlandığı yasadan, bugün kendileri yararlanarak kendi istedikleri kişileri, yakınlarını, kendilerine boyun eğenleri, parası olanları, adam bulanları yararlandırıyorlar. HSK Başkanvekili, 'Hayır. Öyle bir şey yoktur' diyor. Doğru söylemiyor. HSK Başkanvekili için doğru söylemiyor demek aslında şudur; adalet artık bitmiştir, artık iktidar ağzıyla konuşuyor, milleti temsil etmiyor, azınlığı temsil ediyor demektir. Bu sürenin darbe girişimi sonrasında kaldırıldığı söyleniyor. Hayır. Siz 5 yıllık süre şartını, 15 Temmuz'dan sonra değil, 15 Temmuz'a giden yolu inşa ederken kaldırdınız. Şimdi nasıl oluyor da HSK Başkanvekili doğruyu söylemiyor, milleti kandırıyor? Olsun, millet önemli değil. Önemli olan yukarıdaki zat."
- "Basın tekelleşti"
Türkiye'nin tek sesli bir hale getirildiğini, tüm kararların tek elden alındığını ileri süren Özkoç, basının da tekelleştiğini savundu.
Rekabet Kurulunun bu tekelleşmeye ne diyeceğinin merak konusu olduğunu ifade eden Özkoç, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde. Eğer o da AKP Genel Başkanı'nın iki dudağının arasına bakmazsa, daha önceki sahibinin başına ne geldiyse, onun da başına aynısının geleceğini biliyor." diye konuştu.
Özkoç, konuşmasının sonunda Regaip Kandili dolayısıyla dua eden vatandaşların, "Allah'tan; ülkeyi, hırsızlık ve yolsuzluğa mahkum edenlerden, korku ve endişe ile yönetilmesine neden olanlardan kurtarmasını" dilemelerini istedi.
-"Video kaydının ne olduğunu merak ediyoruz"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, FETÖ ile mücadele konusundaki sözleri ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruyu yanıtlarken, şu değerlendirmelerde bulundu:
"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ateş püskürten video kaydının ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Kendi milletvekiliniz size, 'Fetullahçı terör örgütüyle birlikte hareket ediyorsunuz, onlardan para alıyorsunuz, para aldığınız kişilerle ilgili işlem yapmıyorsunuz, sizin çevrenizdeki insanlar bunlardan doldurulmuş, size bu söylediklerimi destekleyecek bir video göstereyim' deyip, o videoyu gösteriyor ve videoyu izleyip ateş püsküren Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hala o kişileri orada tutuyor ve onları kolluyorsa, bizim daha önce söylediklerimizle örtüşüyor demektir."
-"Hakikaten yazık ediyorlar"
Özkoç, Danıştay Başkanı Güngör'ün kızının atamasıyla ilgili tartışmaları "genç bir kıza yazık edildiği" şeklinde yorumlayanların da olduğunun ifade edilmesi üzerine, "Hakikaten gencecik kıza yazık ediyorlar. Tayyip Erdoğan'ın damadına, eniştesine yazık etmiyorlar mı? Onlara dokunulamıyor, onların önü açılıyorsa, bu gencecik kızı niye biz böyle eleştiriyoruz? Aslında suçlanması gereken biziz. Bir gencecik kızın önü, kendi çıkardıkları FETÖ'cü yasayla açılmış, bir göreve getirilmiş. Aslında buna göz yummamız lazım. Man Adası'na göz yummamız lazım, eniştelerine, damatlarına göz yummamız lazım." şeklinde konuştu.
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