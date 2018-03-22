CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye'de basının tekelleştiğini ileri sürerek, "Düne kadar farklı kişilerin sahipliğinde olan basın, artık bugün neredeyse tek kişinin elinde. Eğer o da AKP Genel Başkanı'nın iki dudağının arasına bakmazsa, daha önceki sahibinin başına ne geldiyse, onun da başına aynısının geleceğini biliyor." dedi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına, Regaip Kandili'ni kutlayarak başladı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızının Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne atanmasına değinen Özkoç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da eleştirdi.

Atamanın 2011 yılında yapılan bir yasal düzenlemeye dayandırıldığını belirten Özkoç, söz konusu düzenleme ile Yargıtay tetkik hakimliği için gereken 5 yıllık deneyim şartının askıya alındığını söyledi.

Özkoç, şöyle devam etti:

"O gün FETÖ hakim ve savcılarının yararlandığı yasadan, bugün kendileri yararlanarak kendi istedikleri kişileri, yakınlarını, kendilerine boyun eğenleri, parası olanları, adam bulanları yararlandırıyorlar. HSK Başkanvekili, 'Hayır. Öyle bir şey yoktur' diyor. Doğru söylemiyor. HSK Başkanvekili için doğru söylemiyor demek aslında şudur; adalet artık bitmiştir, artık iktidar ağzıyla konuşuyor, milleti temsil etmiyor, azınlığı temsil ediyor demektir. Bu sürenin darbe girişimi sonrasında kaldırıldığı söyleniyor. Hayır. Siz 5 yıllık süre şartını, 15 Temmuz'dan sonra değil, 15 Temmuz'a giden yolu inşa ederken kaldırdınız. Şimdi nasıl oluyor da HSK Başkanvekili doğruyu söylemiyor, milleti kandırıyor? Olsun, millet önemli değil. Önemli olan yukarıdaki zat."