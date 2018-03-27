CHP Grup Toplantısı (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin Suriye’de ve Orta Doğu’da yaptıkları bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Bugün Dünya Tiyatrolar Günü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sanatçı olmak kadar zor bir şey olmadığını, herkesin sanatçı olamayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biraz da Allah vergisidir. Özel eğitim almak, özel çalışmak gerekiyor. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya özel önem verilir. Bugün 21. yüzyılın Türkiye’sinde en büyük zorluğu yaşayanlar sanatçılardır. Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkesi eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyoruz. Oyunlarının yasaklandığını da biliyorum. Az kaldı 2019’a, az kaldı kadınların devrimine" ifadelerini kullandı.
"Türkiye taş kömürü ihtiyacı ithalatla karşılanıyor"
Hafta sonu Zonguldak’ta Taş Kömürü Çalıştayı yaptıklarını bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Zonguldak 1,5 milyar ton taşkömürünü topraklarında barındıran bir havzanın ana unsuru. Zonguldak’ın zenginliği aslında Türkiye’nin zenginliği demektir. Buradan Zonguldaklı kardeşlerime sesleniyorum. Senin kömürünü çıkarmayıp el alemin kömürünü getirene asla ve asla oyunu verme. Verdiğin her oy haramdır. Milli servetimizdir taş kömürü. 2000’li yıllarda 20 bine yakın kişi Zonguldak’ta taş kömürü çıkarırdı, son rakam 20 binden 7 bin 464 kişiye inmiş. Almıyorlar. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nu çalıştırtmıyorlar. Zarar ettiriyorlar. Şimdi onu da birilerine peşkeş çekmek için fırsat kolluyorlar. Niye zarar etsin, işçi var, kömür de, çalışmak isteyen insan da var. Niye çalıştırmıyorsun? Bile bile zarar ettiriliyor. Türkiye taş kömürü ihtiyacı ithalatla karşılanıyor. Diyorlar ya biz yerliyiz ve milliyiz, yerli kömür aşağıda milli vatandaş yukarıda. Niye sen Amerika’dan kömür getiriyorsun? Sen ne yerlisin ne millisin. Senin adın gayrı milli bir hükümet. Kömür var, milli insan var, milli çıkarttırmıyorlar zarar ettiriyorlar. 2016 yılında Türkiye’de kullanılan taş kömürü miktarı 36 milyon 195 milyon ton kullanılmış. Yerli olanı sadece ve sadece yüzde 3.63. Yüzde 96.37’si yurt dışından ithal edilmiş. Bunların yerliliği de milliliği de batsın. Kömür var milli, insan var milli, çıkarttırmıyorlar, zarar ettiriyorlar. Dışarıya ödenen para 5 milyar dolardan fazla. Vermiyorsun parayı, çalıştırmıyorsun işçiyi. Dışarıdan kömür getiriyorsun. Kömür lobisine, enerji lobisine Türkiye’yi teslim ettiler. Yabancı kömür lobisine Türkiye’yi teslim etmişseniz siz Türkiye’nin değil lobicilerin adamısınız. Rusya’dan, Kolombiya’dan, Güney Afrika’dan, Avustralya’dan, Amerika’dan taşkömürü ithal ediyorlar. Dünya kadar işsiz var. Sen kimin işsizliğine çare buluyorsun, Rusya’nın, Kolombiya’nın, Avustralya’nın, Amerika’nın. Sonra da diyorsun ki, utanmadan ve sıkılmadan, biz yerliyiz ve milliyiz diyorsun. Ona ataçla yapışanların hiçbirisi ne yerlidir ne de millidir. Man Adası millileri bunlar. Sen kim bize milliyetçilik dersi vermek kim. Biz Kuvvayı Milliyeciyiz. Bütün dünya bilsin bunu.”
2016 yılında ithal edilen enerji için 27 milyar dolar, 2017 için 37 milyar dolar ödendiğini, 2018’de en az 40-50 milyar dolar ödeneceğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Niye enerji sorununu çözmedin. Bu ülkede fakirden vergi topladın, götürdün vergileri ödedin. Bu hırsızlığı da aşan bir şey. Hırsız dediğin adam açtır, bunların karnı tok" dedi.
"Doğalgaz ve petrolü anlarım Türkiye’de yeteri kadar yok ithal edilebilir peki kömür?"
Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:
"Doğalgaz ve petrolü anlarım Türkiye’de yeteri kadar yok ithal edilebilir. Peki kömür? Dünya kadar kömürümüz var, niye getiriyoruz? Dünyanın hiçbir devletinde bir devletin bir başka devlete yüzde 60 oranında enerji bağımlılığı yoktur. Yüzde 60 oranında Rusya’ya bağımlıysanız sizin egemenliğiniz tehlikededir. Bunların yatacak yerleri yoktur. Biz milli kurtuluş savaşı sırasında neler yaptık. Taşkömürü çıkardık ama çelik fabrikalarını kurduk, uçak fabrikası kurduk. Bize dediler ki niye uçak, gemi yapıyorsunuz bedava vereceğiz dediler. Kıbrıs çıkarması ile uyandık, dediler ki bizim uçaklarımızı, gemilerimizi kullanamazsınız."
“Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir” diyen Kılıçdaroğlu, "Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz. Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003’ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacak dendi. Neden yapıyorlar bunu? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, çalışan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak’a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak’a da Soma’ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar. Kendi ikballeri için sizi kullanırlar" değerlendirmesinde bulundu.
"Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik"
Afrin harekatıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Başbakan aradı ‘hava desteğini aldık Afrin’e giriyoruz’ dedi. Kullandığım cümle Allah askerlerimize yardımcı olsun. Hiçbir zaman Afrin’e karşı gelmedik. Tam tersine eğer terör örgütleri konuşlanmışsa sınırlarımıza uluslararası hukukun bize verdiği bir hak var. Onu kullanacağız ve o hak kullanıldı. Bu ülkenin ordusu bizim ordumuzdur. Ordumuz kahraman bir ordudur. Siyasilerin Suriye’de ve Orta Doğu’da yaptıkları bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. AK Parti hükümetlerinin Orta Doğu’da yaptığı bütün hataları ordu düzeltmeye çalışıyor. Nasıl? Mehmetçik hayatını vererek. Elli sefer söyledik. Sizin Suriye’de, Orta Doğu bataklığında sizin ne işiniz var. Suudi Arabistan’dan, Katar’dan silah geldi, Türkiye havaalanlarına geldi, burada tırlara yüklendi Suriye’ye gönderildi. Silahların bir kısmını Amerika bir kısmını Rusya veriyor ölen kim? Oradaki Müslümanlar. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat Afrin kahramanlığına soyunuyor. Sen kim kahramanlık kim, ordunun kahramanlığını üstüne alamazsın. Sen bu ülkenin kozmik odasını terör örgütüne açmadın mı? Sen kahraman falan değilsin, bırak. Kalkmış bir laf ediyor. Şunu söylüyor, ‘artık metal yorgunluğu yok Afrin’le beraber diriliş hareketi yeniden başladı.’ Yani Afrin’e askerleri gönderdik, onlar şehit oldular malı biz götürüyoruz. Bu kadar ahlaksızlığı hayatımda hiç görmedim. Ergenekon, Balyoz olaylarında orduyu perişan ettiler. Şimdi kalkmış ordu üzerinden zafer naraları atıyor. Gayri milli bir adam, enerji lobilerine, tefecilere çalışan bir adam yerli ve milli olamaz" şeklinde konuştu.
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