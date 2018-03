CHP Grup Toplantısı (2)

"AİHM kararları bile şu anda uygulanmıyor"

20 Temmuz darbesinden sonra gazeteciler ve milletvekillerinin tutuklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "AİHM kararları bile şu anda uygulanmıyor. Akın Atalay 1,5 yıldır hapiste. Bırakmıyorlar niye kaçacakmış, Akın Atalay yurt dışından kendisi geldi teslim oldu. Niye kaçsın, FETÖ’cüler kaçar. Niye hapse atıyorsunuz, tutuyorsunuz? Kaptan gemiyi en son terk edermiş. Bu iş hukuk, vicdan, adalet meselesidir. Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. Mehmet Altan, AYM ve AİHM karar verdi, hala tutuklu. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Ali Bulaç 600 gündür tutuklu, Osman Kavala 5 aydır tutuklu. Celalettin Can, akil adam diye seçtiler, her tarafa gönderdiler o da içeride. Ömer Gergerlioğlu doktordu, KHK ile attılar, emekli aylığını alacak. Emekli aylığı vermeyiz diyorlar. Niçin sen atıldın. Bunun adı adalet. Batsın sizin adaletiniz. Enis Berberoğlu ve milletvekilleri hapiste hesabını veremiyorlar. Bütün dünyaya bizi rezil ettiler. Gitmişler Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi anlatacaklar. Ne anlatacaksın raporlarını oku her şey var orada. Milletvekilleri niye, hangi gerekçeyle hapiste. Bütün bunlar OHAL nedeniyle, 20 Temmuz sivil darbesi sonucunda ortaya çıkan tablo bu. Türkiye’nin en temel sorunu işsizlik, OHAL ile artıyor. İşsizlik sorununun çözülmesi lazım" şeklinde konuştu.

1 milyonu aşkın gencin işsiz olduğunu, her 100 işsizden 27’sinin üniversite mezunu olduğunu ve her evde bir işsiz olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "2017 rakamları açıklandı.984 bin kişi iş bulmuş. Bunlardan 2017’de 464 bin kişiyi kayıt dışı çalışıyor" dedi.

İstanbul’da bir inşaatta yaşanan asansör faciasını anımsatan Kılıçdaroğlu, “Mahkeme, 60 bin 800 TL para 24 ay taksitle ödenecek diye karar verdi. Sende vicdan var mı? Bir yerden, işverenden talimat mı aldın? 10 işçinin bedeli 60 bin lira olur mu? Akşam eve gittiğinde eşinin, çocuklarının yüzüne nasıl bakıyorsun?" dedi.