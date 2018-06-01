CHP, Gülen ile ilgili belgeleri inceleyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 kişiden oluşan heyetlerinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgeleri Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde 4 Haziran Pazartesi günü inceleyeceğini bildirdi.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki örgüt olan FETÖ ile tarihsel husumeti bulunduğunun, FETÖ ile mücadelede hassas olduğunun, AK Parti'nin ise FETÖ ile hareket ettiğinin yıllardan bu yana kamuoyunun malumu olduğunu savundu.

Bu çerçevede cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?" dediğini anımsatan Özel, İnce'nin, kendisine gelen bir bilgiyi paylaştığını kaydetti.

Özel, İnce'nin bu sözleri üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, "İade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesi, Adalet Bakanlığındadır. Sayın İnce, devlet yalan söylemez. Devlette her şeyin kaydı, belgesi ve arşivi vardır. Sayın İnce, sizi hukukçu vekilleriniz ve güvendiğiniz hukukçularla birlikte Adalet Bakanlığına bizzat belgeleri görmeye ve incelemeye davet ediyorum." çağrısında bulunduğunu anlattı.