CHP, Gülen'in iadesine yönelik başvuruyu inceleme talebini yineledi

-"Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım"

Konunun kamuoyunun gündemini bir süredir meşgul ettiğini, iki cumhurbaşkanı adayı arasında günler süren bir polemiğin konusu olması nedeniyle yapılan telefon görüşmesinin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gereğinin doğduğunu vurgulayan Özel, Gül'ün, başvuru sahibi olması nedeniyle telefonda kendisine, "Başvurunuzu okudum, Muharrem Bey gelsin incelesin" önerisinde bulunduğunu aktardı.

Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bakan'a bu sözleri üzerine, 'Bu doğru değil. Talebimiz de zaten bu değil. Siyaseten nezaketsiz bir öneri olmuştur. Talebimiz, ilgili belgeleri uzman bir heyetin incelemesi yönündedir. Kaldı ki zaten hükümetinizin çağrısı da hukukçu vekilleri ve güvenilen hukukçuları içermektedir. Heyetimiz bu belgeleri inceler, raporunu cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce'ye ve partimize sunar. Bu rapor doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır. Belgelerinize güveniyorsanız niye ipe un seriyorsunuz' yanıtını verdim.

Bakan Abdülhamit Gül, 'İddia sahibi İnce'dir, gelsin kendisi incelesin. İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur' sözlerini tekrarlamıştır. Bu sözler üzerine Gül'e, 'Belgelerinize madem güveniyorsunuz neden uzmanların incelemesinden kaçınıyorsunuz? Bu telefon kapandıktan sonra siyasi polemik olacaktır. İddiayı yapanın karşısında belgeleri savunan da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman bizi de bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de sizin bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz. Hem İnce hem de Erdoğan cumhurbaşkanı adayıdır. Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım' ifadesini kullandım."