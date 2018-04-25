"CHP, Gül'ü 22. Dönem'de seçtirmedi, şimdi teklif götürmenin peşinde"

COŞKUN ERGÜL - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi üzerinden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teklif götürmeyi tartıştığını belirterek, "CHP, 22. Dönem'de Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı seçtirmemek için neler yaptı, biliyoruz. O gün seçtirmediğin, kriz çıkarttığın kişiye şu anda teklif götürmeyi tartışıyorsun. Bunu anlamak mümkün değil." dedi. Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, AK Parti'nin iktidarda olduğu 16 yılda müthiş adımlar attığını, 16 yılda 600 milyar liralık ulaştırma yatırımı yapıldığını söyledi. Ülke içinde ve dışında Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler olduğuna dikkati çeken Ilıcalı, "17-25 Aralık 2013'te Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için darbe girişiminde bulundular. Bu önlendi. Daha sonra 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulundular. Bu da yine Cumhurbaşkanının yönlendirmesi ve milletin desteğiyle önlendi." ifadesini kullandı. AK Parti'li Ilıcalı, bugün yaşanan olayların hiç birisinin masum olaylar olmadığını, yapılan her şeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmek için yapıldığını vurguladı.

- "Dünya, Erdoğan ne diyecek diye bekliyor" AK Parti'nin bugüne kadar birçok önemli proje açıkladığını, bunların bazılarının tamamlandığını bazılarının yapımının ise devam ettiğini belirten Ilıcalı, şöyle konuştu: "Yeni projelerimiz de hazır. Milletin teveccühünü kazandık, birçok mazlum coğrafyanın Türkiye'den beklentileri var. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Eskiden kararları iki büyük devlet, ABD ve Rusya verirdi, şimdi ise Trump ya da Putin bir açıklama yapsa, dünya, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek diye bekliyor. Bir olay olduğunda Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon diplomasisini bütün dünya, ajanslar yakından heyecanla takip ediyor. Dünyadaki bütün önemli olaylarda bizzat sürecin içerisinde. Verilen görevi yapan değil, düşünceleriyle olayları yönlendiren bir dünya lideridir." Mustafa Ilıcalı, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini eleştirdi. İYİ Parti'ye geçen CHP'li bir milletvekiline, "Koluna jilet atsam buradan altı ok çıkar, nasıl oldu bu?" diye sorduğunu aktaran Ilıcalı, "Demokrasi adına deniliyor ama talimatla İYİ Parti'ye geçildiği belli. CHP'li milletvekilleri İYİ Parti'ye geçiyor ama TBMM Genel Kurulu'nda CHP sıralarında oturuyor." dedi.

- "Amaçları ülkeyi yönetmek değil, Erdoğan'a nasıl kaybettiririz" Bir partinin genel başkanının görevinin, ülkeyi yönetmek için seçimlerde aday olmak olduğunun altını çizen Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP Genel Başkanı, mevcut sistemde Başbakanlık olduğu için Başbakanlığa aday olması gerekir. Ama 24 Haziran'dan sonra cumhurbaşkanlığı sistemi olacağı için cumhurbaşkanlığına aday olması gerekir, fakat olmuyor. O zaman sen niye siyasi parti genel başkanısın? Burada hesap başka. Amaçları ülkeyi yönetmek değil, Erdoğan'a nasıl kaybettiririz. CHP aday çıkaramıyor, zorlanıyor ama Saadet Partisi üzerinden Abdullah Gül'e teklif götürmeyi tartışıyor. CHP, 22. Dönem'de Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için neler yaptı, hepimiz biliyoruz. 367 garabetini başımıza çıkardı ve o günkü Meclis de bu nedenle erken seçim kararı almak zorunda kaldık. Bu yüzden cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin Anayasa değişikliği yaptık. O gün seçtirmediğin, kriz çıkarttığın kişiye şu anda teklif götürmeyi tartışıyorsun. Bunu anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı döneminde de Gül'ü çokça eleştirdin. Buradaki amaç hep aynı."