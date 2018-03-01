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CHP Hatay Milletvekili Dudu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

"PKK'nın, FETÖ'nün ve daha bilumum odakların kandırdığı AKP iktidarı, öyle anlaşılıyor ki PYD tarafında da kandırılmıştır. Yakın zamanda, 'Allah'ım, milletim bizi affetsin PYD de bizi kandırdı' itirafını devletin en üst makamından duyarsak şaşırmayalım"

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, "PKK'nın, FETÖ'nün ve daha bilumum odakların kandırdığı AKP iktidarı, öyle anlaşılıyor ki PYD tarafında da kandırılmıştır. Yakın zamanda, 'Allah'ım, milletim bizi affetsin PYD de bizi kandırdı' itirafını devletin en üst makamından duyarsak şaşırmayalım." dedi.

Dudu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini ancak yanlış politikalar sonucu bu noktaya gelindiğini ileri sürdü.

Terör örgütü PYD/PKK'ın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılmasının sebebinin AK Parti olduğunu savunan Dudu, "Çünkü AKP, PYD'yi uzun süre terör örgütü ilan etmemiştir." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "28 Şubat 2015'ten beri MGK toplantılarının tamamında bu PYD/YPG, PKK, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine karşı topyekun mücadele var. Bununla da kalmamışız, 19 Ekim 2016'da, MGK Siyaset Belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz." şeklindeki sözlerini hatırlatan Dudu, "Bu esasında, 2015 öncesi yapılan yanlışların da itirafıdır." dedi.

Dudu, o tarihte PKK'nın Suriye Kolu PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslüm'ün 25 Temmuz 2013'te dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın davetiyle İstanbul'a geldiğini bildirdi. Dudu, "İstanbul'da kırmızı halıda karşılanmış ve 3 saat kalmıştır. Üstelik Müslüm o dönemde, Suriye'nin kuzeyinde Kürt güvenlik birimleri kurarak özerklik ilan etmişti. Yani Türkiye'ye meydan okuduğu halde Türkiye'de ağırlanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüm'ün 20 Haziran 2015'te de gizlice Türkiye'ye geldiğini savunan Dudu, şöyle devam etti:

"AKP'nin PYD'yi uzlaşılması mümkün muhatap olarak gördüğü o günlerde ben 'PYD dediğiniz şey PKK'nın Suriye uzantısıdır, oyuna gelmeyin.' diye bağırdım. Ama AKP her zamanki gibi uyarılarımıza kör ve sağır kaldı. Adeta önüne gelenin kandırdığı, PKK'nın, FETÖ'nün ve daha bilumum odakların kandırdığı AKP iktidarı, öyle anlaşılıyor ki PYD tarafında da kandırılmıştır. Yakın zamanda, 'Allah'ım, milletim bizi affetsin PYD de bizi kandırdı' itirafını devletin en üst makamından duyarsak şaşırmayalım."

Dudu, Türkiye küçük Millet Meclislerinin (TkMM) "Afrin Harekatı; Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi" başlıklı ortak payda raporundan da bazı istatistikleri paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Hatay milletvekili Mevlüt Dudu Salih Müslüm

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