CHP Hatay Milletvekili Dudu:

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, "PKK'nın, FETÖ'nün ve daha bilumum odakların kandırdığı AKP iktidarı, öyle anlaşılıyor ki PYD tarafında da kandırılmıştır. Yakın zamanda, 'Allah'ım, milletim bizi affetsin PYD de bizi kandırdı' itirafını devletin en üst makamından duyarsak şaşırmayalım." dedi.

Dudu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediğini ancak yanlış politikalar sonucu bu noktaya gelindiğini ileri sürdü.

Terör örgütü PYD/PKK'ın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'da serbest bırakılmasının sebebinin AK Parti olduğunu savunan Dudu, "Çünkü AKP, PYD'yi uzun süre terör örgütü ilan etmemiştir." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın "28 Şubat 2015'ten beri MGK toplantılarının tamamında bu PYD/YPG, PKK, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine karşı topyekun mücadele var. Bununla da kalmamışız, 19 Ekim 2016'da, MGK Siyaset Belgesini Bakanlar Kurulu kararına dönüştürmüşüz." şeklindeki sözlerini hatırlatan Dudu, "Bu esasında, 2015 öncesi yapılan yanlışların da itirafıdır." dedi.