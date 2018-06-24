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"CHP havlu atmış buna mazeret aramaya çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:41 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana tüm Türkiye'de en iyi teşkilatlanmış, en iyi mekanizma ve haber kaynaklarına sahip olan bir ajanstır. Bunu kimse görmezden gelemez" - "CHP yanlış bir tutum içerisinde, şimdiden havlu atmış, bunun mazeret ve gerekçesini aramaya çalışıyor"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansı'nın (AA) yayımladığı seçim sonuçlarına eleştirilere ilişkin, "Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana tüm Türkiye'de en iyi teşkilatlanmış, en iyi mekanizma ve haber kaynaklarına sahip olan bir ajanstır. Bunu kimse görmezden gelemez. CHP yanlış bir tutum içerisinde, şimdiden havlu atmış, bunun mazeret ve gerekçesini aramaya çalışıyor." dedi.

Akçay, gazetecilere yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi haber ajansı olduğunu, CHP'nin her seçimde aynı eleştirilerde bulunduğunu belirtti.

Erkan Akçay, "Eğer birileri devletin resmi ajansının bilgilerine itibar etmiyorsa ajanstan değil, buna itibar etmeyenden şüphe etmek lazım. Bunun birinci emaresi Muharrem İnce FETÖ'nün Amerika'dan iadesine ilişkin gerekli dosya ve bilgilerin verilmediğini Amerikalıların kendisine söylediğini ifade etmişti. Bizde dedik ki 'niye Amerikalıların aklıyla hareket ediyorsun.' Kendi devletinin ve kendi hükümetinin verdiği bilgilere itibar etmeyip de yabancıların verdiği bilgilere itibar edenler demek ki yönetime gelseler yabancıların aklı ile hareket edecekler." diye konuştu.

CHP'nin Anadolu Ajansı'nın verdiği bilgilere değil de Amerikan ve İngiliz haber ajanslarına itibar ettiğini anlatan Akçay, "Anadolu Ajansı, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana tüm Türkiye'de en iyi teşkilatlanmış, en iyi mekanizma ve haber kaynaklarına sahip olan bir ajanstır. Bunu kimse görmezden gelemez. CHP yanlış bir tutum içerisinde. Şimdiden havlu atmış bunun mazeret ve gerekçesini aramaya çalışıyor. CHP yine aynı tas aynı hamam." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı CHP Erkan Akçay MHP seçim

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