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CHP heyeti Başbağlar Katliamı anma etkinliğine katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Sivas'ı ve Başbağlar'ı aynı duygularla, acıyla, yüreğimiz kanayarak anıyoruz. Bizim için Sivas da Başbağlar da insanlık suçudur. Katilleri mutlaka hesap vermelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Sivas'ı ve Başbağlar'ı aynı duygularla, acıyla, yüreğimiz kanayarak anıyoruz. Bizim için Sivas da Başbağlar da insanlık suçudur. Katilleri mutlaka hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın, Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde gerçekleştirdiği katliamla 33 köylü öldürerek köyü ateşe verdiğini, 1993 Temmuz'unda 3 gün arayla iki büyük katliam yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanlık, 1993 yılının 2 Temmuz'unda yakıldı, 5 Temmuz'unda ise kurşuna dizildi. Sivas'ta 33 aydınımız, yanarak can vermiş 3 gün sonra Başbağlar'da 33 yurttaşımız kurşuna dizilerek katledilmiştir. Sivas'ı ve Başbağlar'ı aynı duygularla, acıyla, yüreğimiz kanayarak anıyoruz. Bizim için Sivas da Başbağlar da insanlık suçudur. Katilleri mutlaka hesap vermelidir."

Ağbaba, 2 Temmuz'da, 10 milletvekiliyle Sivas'taki anma etkinliğine katıldıklarını anımsatarak, Kadim Durmaz, Ulaş Karasu ve Abdurrahman Tutdere'den oluşan CHP heyetinin ise Başbağlar Katliamı anma etkinliğine katılacağını bildirdi.

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