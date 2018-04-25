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CHP heyeti, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 16:55 | Son Güncelleme

Uysal: -"Bu seçimin Türkiye'nin derinden bir nefes almasına vesile olması adına bu görüşmeleri olumlu buluyoruz" -CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: -"Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonrasına ilişkin de temaslarımız devam edecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Uysal, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşme çerçevesinde, adil, eşit, güven içerisinde yapılmasını umdukları seçim sürecinin daha da anlamlandırılması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Bu seçimin Türkiye'nin derinden bir nefes almasına vesile olması adına bu görüşmeleri olumlu buluyoruz." ifadelerini kullanan Uysal, CHP'nin son bir hafta içerisinde aldığı inisiyatifin Türk demokrasisine önemli katkı yaptığını savundu.

Uysal, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve milli iradenin net bir şekilde TBMM'ye cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yansıyabilmesi adına fikir alış verişlerini önemsediklerini bildirdi.

Burada kazananın demokrasi olması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Çok süratle bu değerlendirmeleri yaparak hem kamuoyuyla hem karşılıklı olarak başta anamuhalefet ve onun dışındaki siyasi partilerle de medeni bir şekilde görüşlerimizi paylaşacağız." dedi.

-"Yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan da seçimlerin hızla yaklaştığını, 24 Haziran'da Türkiye'nin aydınlık bir sürece ilk adımını atarak 25 Haziran'da demokrasinin yeniden kurulacağı bir sabaha uyanması temennisinde bulundu.

Tezcan, "Bu çerçevede CHP olarak biz bir büyük demokrasi merkezinde, ekseninde mümkün olan en geniş buluşmayı ve mutabakatı sağlamak üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

DP'yi ziyaretin de bu çerçevede olduğuna işaret eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Bu demokrasi çerçevesinde bir büyük önemli adımdır. Bu noktada Türkiye'de demokrasi merkezinde en geniş ve büyük mutabakatı sağlama konusunda Genel Başkan Uysal ve heyetle görüş alış verişinde bulunduk. DP siyasal ağırlığı çok büyük bir partidir. Türk siyasetinde demokrasiyi yeniden tesis etme adımında çok önemli görev ifa edeceğine inanıyoruz. Bir inşa görevi ifa edeceğine, burada büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bundan sonrasına ilişkin de temaslarımız devam edecek. Süreci herkes değerlendirecek. Neler yapılabilir? 'Bu büyük demokrasi buluşmasına hangi çerçevede ve hangi noktada katkı verebiliriz?' konusunu kendileri de heyetleriyle görüşüp önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde süreci, temasları devam ettirerek tamamlayacağız."

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CHP DP görüşme

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