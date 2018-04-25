CHP heyeti, DP Genel Başkanı Uysal ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Uysal, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşme çerçevesinde, adil, eşit, güven içerisinde yapılmasını umdukları seçim sürecinin daha da anlamlandırılması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Bu seçimin Türkiye'nin derinden bir nefes almasına vesile olması adına bu görüşmeleri olumlu buluyoruz." ifadelerini kullanan Uysal, CHP'nin son bir hafta içerisinde aldığı inisiyatifin Türk demokrasisine önemli katkı yaptığını savundu.

Uysal, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve milli iradenin net bir şekilde TBMM'ye cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yansıyabilmesi adına fikir alış verişlerini önemsediklerini bildirdi.

Burada kazananın demokrasi olması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Çok süratle bu değerlendirmeleri yaparak hem kamuoyuyla hem karşılıklı olarak başta anamuhalefet ve onun dışındaki siyasi partilerle de medeni bir şekilde görüşlerimizi paylaşacağız." dedi.