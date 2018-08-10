CHP heyeti sel bölgesinde incelemelerde bulundu

CHP heyeti, sel nedeniyle hasar meydana gelen Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde incelemelerde bulundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığında, CHP'li milletvekilleri Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu'ndan oluşan heyet, selin büyük hasar oluşturduğu Ünye ve Fatsa ilçelerinde vatandaşlarla görüştü.

Aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yapan heyet, Cevizdere'nin çevresinde zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir afetin tekrar yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olduğunu aktaran Adıgüzel, "Fatsa ve Ünye'de dere taşkını olayları var. Taşkınların sebebi dere yataklarının daraltılması. Dere yataklarında olağanüstü yapılaşma var. Bunlar olmamalı. Dere yataklarının ıslahı yapılmalı." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin yağış alan bir bölge olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Alınacak tedbirlerle selin önlenebilir olacağını düşünüyoruz. Bunun için dere yatakları ıslah edilmeli, bölgede su tahliye yerleri düzenlenmeli, sahil oto yoluna göre düzenlemeler yapılmalı, buna uygun yapılaşmalar, HES'lerin yeniden değerlendirilmesi, uzun vadeli çözümler açısından sağlıklı olacaktır." ifadesini kullandı.