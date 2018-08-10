CHP heyeti sel bölgesinde incelemelerde bulundu

CHP heyeti, sel nedeniyle hasar meydana gelen Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde incelemelerde bulundu.
CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başkanlığında, CHP'li milletvekilleri Mustafa Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Mustafa Tuncer, Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu'ndan oluşan heyet, selin büyük hasar oluşturduğu Ünye ve Fatsa ilçelerinde vatandaşlarla görüştü.
Aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde inceleme yapan heyet, Cevizdere'nin çevresinde zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir afetin tekrar yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede olduğunu aktaran Adıgüzel, "Fatsa ve Ünye'de dere taşkını olayları var. Taşkınların sebebi dere yataklarının daraltılması. Dere yataklarında olağanüstü yapılaşma var. Bunlar olmamalı. Dere yataklarının ıslahı yapılmalı." dedi.
Karadeniz Bölgesi'nin yağış alan bir bölge olduğunu vurgulayan Adıgüzel, "Alınacak tedbirlerle selin önlenebilir olacağını düşünüyoruz. Bunun için dere yatakları ıslah edilmeli, bölgede su tahliye yerleri düzenlenmeli, sahil oto yoluna göre düzenlemeler yapılmalı, buna uygun yapılaşmalar, HES'lerin yeniden değerlendirilmesi, uzun vadeli çözümler açısından sağlıklı olacaktır." ifadesini kullandı.
CHP heyeti Ünye'deki temaslarının ardından Fatsa ilçesine geçti.
Burada heyete CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.
İlk olarak Yalıköy Mahallesi'nde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde selden zarar gören firma yetkilileriyle görüşerek hasarın boyutu hakkında bilgi aldı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, vatandaşların uğradığı zararların mümkün olan en kısa sürede tespit edilerek devletin şefkatli elini Ordu'ya uzatması için çalışacaklarını ifade etti.
Özel, betonlaşma ile ortaya çıkan hafriyatın dere yataklarına doldurulmasının bu felaketin boyutlarını arttırdığını söyledi.
Ağbaba da Karadeniz coğrafyasının çarpık kentleşmeden çok çektiğini dile getirdi.
Heyetin, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir rapor hazırlayarak meclis grubuna sunacağını aktaran Ağbaba, durumun Ordu milletvekilleri tarafından takip edileceğini ve genel merkezle sürekli iletişimde olacaklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin gümrük vergilerini 2 katına çıkarma kararı ve dolardaki rekor artış sonrası ilk açıklama!
ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi
Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme
Meral Akşener'den son dakika mesajı: Hükümetin yanındayız!
Trump açıkladı! ABD, Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katladı
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
İYİ Parti işbirliği teklif etti! Ankara'da flaş ekonomi adımı
İşte Türkiye'nin en karanlık noktası
Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!