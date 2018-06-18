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"CHP iktidarında çiftçimizin mahsulü para edecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 14:16 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "24 Haziran'da Türkiye'de CHP'yi iktidar yapalım, fındığımız da para etsin. Ülkede kim ne üretiyor, alın teri döküyorsa karşılığını alsın. CHP iktidarında çiftçimizin mahsulü para edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "24 Haziran'da Türkiye'de CHP'yi iktidar yapalım, fındığımızda para etsin. Ülkede kim ne üretiyor, alın teri döküyorsa karşılığını alsın. CHP iktidarında çiftçimizin mahsulü para edecek." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gölköy ilçesinde, esnafı gezerek 24 Haziran'da yapılacak seçim için destek istedi.

İlçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir kader seçimi olduğunu ve seçime 5 gün kaldığını vurguladı.

Milletin önünde telafisi olmayan bir seçim olduğunu ifade eden Torun, "AKP iktidarına bu millet şimdiye kadar ne istediyse verdi ama bu iktidar milleti perişan etti. Ülkeyi tek bir adam yönetiyor. Demokraside ve çağdaş hukuk devletinde tek adamlık olmaz. Olursa işte ülke böyle felaketlere sürükleniyor." diye konuştu.

Torun, yargı, yürütme ve yasamanın tek bir adamın elinde olduğunu savunarak, "Bir kişinin siyasi menfaatlerine Türkiye'yi feda ettiler. Ortak akla ihtiyacımız var. Vatanını seven herkes bu seçimde vatanını düşünerek oyunu kullanmalı. Ülkemizi yaşadığı bu karanlıktan çekip çıkarmalıyız. 24 Haziran hepimiz için büyük bir fırsat. Adaleti, hakkı ve hukuku tesis edeceğiz. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum." dedi.

Toplumun hiçbir kesiminde huzur kalmadığını, geçim sıkıntısının başını alıp gittiğini öne süren Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede vatandaşın huzurunu saylayacak olan iktidardır. Bu kadar sorunla boğuşan bir toplumda huzur olmaz. Alın terinin karşılığını alamayan hiç kimse mutlu olamaz. Fındığımıza emeğimizi koyuyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Tüm bu sorunları çözmek için geliyoruz ve yetki istiyoruz. 24 Haziran'da Türkiye'de CHP'yi iktidar yapalım, fındığımız da para etsin. Ülkede kim ne üretiyor, alın teri döküyorsa karşılığını alsın. CHP iktidarında çiftçimizin mahsulü para edecek. Girdi maliyetlerini azaltacağız. Mazotu çiftçiye 3 liradan vereceğiz. Anayasal hak olan ve AKP'nin 16 yıldır vermediği milli gelirin yüzde 1'ini çiftçilerimize harcayacağız. Türkiye'nin güvensiz ve huzursuz ortamını sona erdireceğiz. Yaşanabilir bir Türkiye yaratacağız."

Torun, daha sonra Fatsa ilçesinde esnafı ziyaret etti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun gölköy ilçesi ordu seçim çalışmaları

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