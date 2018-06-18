CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "24 Haziran'da Türkiye'de CHP'yi iktidar yapalım, fındığımızda para etsin. Ülkede kim ne üretiyor, alın teri döküyorsa karşılığını alsın. CHP iktidarında çiftçimizin mahsulü para edecek." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Gölköy ilçesinde, esnafı gezerek 24 Haziran'da yapılacak seçim için destek istedi.

İlçe meydanında vatandaşlara hitap eden Torun, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir kader seçimi olduğunu ve seçime 5 gün kaldığını vurguladı.

Milletin önünde telafisi olmayan bir seçim olduğunu ifade eden Torun, "AKP iktidarına bu millet şimdiye kadar ne istediyse verdi ama bu iktidar milleti perişan etti. Ülkeyi tek bir adam yönetiyor. Demokraside ve çağdaş hukuk devletinde tek adamlık olmaz. Olursa işte ülke böyle felaketlere sürükleniyor." diye konuştu.

Torun, yargı, yürütme ve yasamanın tek bir adamın elinde olduğunu savunarak, "Bir kişinin siyasi menfaatlerine Türkiye'yi feda ettiler. Ortak akla ihtiyacımız var. Vatanını seven herkes bu seçimde vatanını düşünerek oyunu kullanmalı. Ülkemizi yaşadığı bu karanlıktan çekip çıkarmalıyız. 24 Haziran hepimiz için büyük bir fırsat. Adaleti, hakkı ve hukuku tesis edeceğiz. Ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Buna yürekten inanıyorum." dedi.