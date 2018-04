CHP İl Başkanı Çakmak: “Bu seçimi biz kazanacağız”

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin kazanının kendileri olacağını söyledi.

24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim ile ilgili açıklamada bulunan CHP İl Başkanı Deniz çakmak, bunun erken seçim değil, ‘çok erken seçim’ olduğunu ifade etti. Deniz Çakmak, “Hükümet seçimin ilanı için ortağı vasıtası ile malumu açıkladı. Erken değil çok erken seçim kararını kamuoyu ile paylaştı. Adeta bir tiyatro izler gibi izledik hemen akabinde OHAL üç ay daha uzatıldı. Yani iktidar her zaman yaptığı gibi bu seçimlerde de olağan üstü koşullar dayatıyor ama biz bu sefer hazırız. Bu seçimleri biz kazanacağız” dedi.

AK Parti’nin 16 yıllık iktidarında Türkiye’nin hep sorunlar yaşadığını öne süren Başkan Çakmak, “Kutuplaşma has safhada, hayat pahalılığı, işsizlik ve yüksek petrol, dolar fiyatlarına her gün değer kaybeden TL’yi de eklersek üstüne AB’nin raporu ile uzaklaştığımız hedeflerimizden, AKP hükümeti sorumludur. 16 yıllık iktidarını yok sayarak hala sistemden şikayet ediyor olması başarısızlıklarının ilanıdır. CHP olarak bizler için sürpriz olmayan malumun ilanı erken seçimlere bizler çok önceden hazırlıklarımıza başlamıştık. Sandık örgütlenmesi, örgüt çalışması, esnaf ziyaretleri, ilçe başkanlarımız ile sürekli toplantılar ile süreci zaten bekliyorduk. Süreci kısa tutarak muhalefete yaşam hakkı tanımayan bu açıklama bizleri daha da kamçılamıştır. Cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi süreci ile sahalarda çalışmalarımıza daha da ivme kazandıracağız. Bu seçimler sıradan seçimler değil bunun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Çakmak, “Bu seçimler evine hapsedilmeye çalışılan kadının ‘özgürlüğü kaptırmayacağım’ isyanındaki kadının seçimidir. Bu seçim üniversiteden siyasi fikri sebebi ile atılan öğretim görevlisi ile öğrencisinin var olma seçimidir. Bu seçim tutuklu iradenin seçimidir. Bu seçim ırgata mecbur bırakılmış tütünü yasak edilmiş tütün emekçisinin, şeker fabrikası özelleştirilen şeker pancarı üreticisi köylülerin seçimidir. Bu seçim bizim seçimimizdir; bu seçimi biz kazanacağız” şeklinde konuştu.