CHP İl Başkanı Çankır’dan AK Parti’ye ‘Karne’ cevabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, dün CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yerie getirmediği vaatlere ilişkin değerlendirme yapıp karne notu olarak yüz üzerinden 15 puan veren AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’e düzenlediği basın toplantısı ile cevap verdi. Hizmetlerinin engellendiğini ileri süren ve Büyükşehir Belediyesi tarafından vaatlerinin yüzde 60’ının yapıldığını belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Esas karneyi 2019 seçimlerinde halk verecek. AK Parti 2019 seçimlerinde elindeki 4 ilçeyi de kaybedecek. 17 ilçenin tamamını CHP alacak” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen’in dünkü açıklamasına cevap vermek amacıyla basın toplantısını düzenlediğini belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “AK Parti Aydın İl Başkanı Büyükşehir Belediyemizin sözde karnesini kamuoyuyla paylaşmış. Ancak Sayın Özmen yaptığı sunumda bariz hatalar yapmış” diyerek Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak 4 senedir yaptıkları hizmetleri yaklaşık 2 saat süren basın toplantısında fotoğrafları ile aktardı. İl Başkanı Çankır, 2014 seçimleri öncesi vaat ettikleri hizmetleri yapmak istediklerini ancak bürokratik engeller nedeniyle yapılamadığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde de Hükümetin Aydın için mitinglerde, proje kitapçıklarında vaad ettiği yatırımları teker teker masaya yatırıp basın toplantısı düzenleyeceklerini de kaydeden CHP Aydın İl başkanı Ali Çankır, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen’e hem hükümetin hem de büyükşehir belediyesinin yatırımlarını konuşmak üzere istediği bir televizyon kanalında açık oturum yapmaya çağırdı.

Açıklamasında Bozdoğan ilçesinden Yenipazar ilçesine kadar Aydın’daki 17 ilçede yapılan ve yapılamayan seçim vaatleri ile ilgili açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “14 yılda 7 kilometre çevre yolunu ancak yapabilen bir iktidar, 100 kilometreyi aşan bir yolu kaç yılda tamamlar, bunu da ben hesaplamayayım. Bir de AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz’ün bir yıl önce söylediği sözü de buradan hatırlatalım. Kendisi 1 yıl önce Çıldır Havalimanın pistinin uzatılmasını takip ettiğini belirtmişti. Ne kadar daha takip edeceğini söylerse biz de buradan vatandaşımızı bilgilendirir şu kadar yıl daha siz bu yatırımı beklemeyin deriz. Bu yüzden 2009 yılında Aydın ‘Özlem Çerçioğlu’ dedi, 2014 yerel seçimlerinde yine ‘Özlem Çerçioğlu’ dedi ve 2019 da AK Partililer de çok iyi biliyor ki, yine hem de yüzde 60’la Özlem Çerçioğlu diyecek” ifadelerine yer verdi.

“Esas karneyi 2019 seçimlerinde halk verecek”

AK Parti İl başkanı Ömer Özmen’in CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na verdiği 100 üzerinden 15 puanlık karneyi kabul etmediklerini belirten Başkan Çankır, “Buradan AK Parti yöneticilerine sesleniyorum. Sizler bu siyaset anlayışı ile bu şehirde 17 ilçede de kaybedeceksiniz. Esas karneyi 2019 seçimlerinde Aydın halkı sizlere sandıkta verecek. Aydın’daki su ve katı atık ücretlerini konuşuyorsunuz. O zaman elinizde 4 belediye var. Seçimi kazandığınız ilçe belediyelerinde katı atık ücretlerini kaldırıp halka sahip çıktığınızı gösterin” diye konuştu.