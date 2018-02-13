Malatya’nın Doğanşehir ilçesini ziyaret eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, üretilen tütünün sonbahardan beri satılamadığını belirterek, “Bugüne kadar icra dairesinin yolunu bilmeyen üreticiler mahkemelerle tanıştı” dedi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, örgüt ziyaretlerine Doğanşehir’de devam etti. Beraberinde il yöneticileri ile birlikte Doğanşehir İlçe Başkanlığını ziyaret eden Kiraz, Doğanşehir merkezde semt pazarı ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

“PTT Kargo’nun camındaki yazı tütün yasağının tescili”

İlçe örgütüyle bir araya gelen CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, burada yaptığı konuşmada tütün üreticilerinin sorunlarına değinip, tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini kaydetti. Son dönemlerde tütün ile ilgili önemli sorunlar yaşandığını belirten Kiraz, “Doğanşehir’in bütün bölgelerinde üretilen ve satılan yerli tütün bir yasa çerçevesinde önce yasaklanmaya çalışıldı, üreticiler tarafından torba yasadan çıkarılması için mücadele edildi. Ancak üretilen tütünün satışına ciddi yasaklamalar devam ediyor. Tütünün bir yerden başka bir yere sevki yasak. Yakalanınca ceza ödeyen birçok çiftçimiz var. PTT Kargo araçlarının camına tütünün gönderilmesinin yasak olduğunu yazan kağıt asılmış durumda. Yani hükümet tütün sevkini yasakladığını PTT ile tescilledi. Tütün hasadının ilk başladığı sonbahar döneminden bugüne kadar tütün üreticisi tütününü satamıyor, stoklarda bekletiyor. O günkü fiyatla bugünkü fiyat arasında beşte bir oranda düşüş görülüyor. Çiftçi tütününü satamadığı için yoksullukla karşı karşıya. Tütün üreticisi icrayla karşı karşıya. Bugüne kadar icra dairesinin yolunu bilmeyen üreticiler mahkemelerle tanıştılar” dedi.