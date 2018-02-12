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CHP İl Başkanı Kiraz, Hekimhan’ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 16:26 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz il yöneticileri ile beraber Hekimhan ilçe örgütüyle bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Kiraz, Hekimhan’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Enver Kiraz il yöneticileri ile beraber Hekimhan ilçe örgütüyle bir araya geldi. Kiraz ve beraberindekiler Hekimhan merkezi ile Hasançelebi ve Güzelyurt mahallelerini ziyaret etti.
Enver Kiraz Hekimhan İlçe Örgütünde yaptığı konuşmada Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın tekrar Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini belirterek, bu görevlendirmenin Malatya teşkilatı açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Kiraz, “Vekilimiz çalışkanlığının, demokrasi ve insan hakları alanında verdiği mücadelenin karşılığını alıyor. Kendisi Malatya için gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Genel Başkanımızın birkaç dönemdir Malatya’ya gösterdiği bu ilgiden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Hekimhan’ın kendileri açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kiraz, “Uzun bir süredir belki de tarihsel süreç boyunca da hep tavrını çok net şekilde hem Cumhuriyetten yana koymuş olan ve bu aşamada her türlü mücadeleyi veren bir ilçemiz. Biz de Hekimhan’ın sağduyusuna her zaman inanıyoruz. Hekimhan yerelde iktidar olduğumuz bir ilçemiz. Önümüzdeki dönem bu başarımızı sürdürmek istiyoruz. Genel seçimlerde de daha iyi bir başarı elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. OHAL sürecini de eleştiren Kiraz, “Türkiye’nin normale dönmesi gerekiyor. Bu aşama da hepimize büyük görevler düşüyor. OHAL tahribatlarını ortadan kaldırmak için büyük mücadele vereceğiz. Hekimhan’ın daha iyi hizmet alması için de çaba içinde olacağız. Belediyemiz çalışmalarına aralıksız çalışıyor ancak büyükşehir yasasıyla beraber hizmetler ciddi şekilde aksamaya başladı. Yerel yönetim yasasının değişmesi için mücadele vereceğiz. Kapanan beldelerimizin tekrar açılması, köylerin tüzel kişiliğinin tekrar verilmesi noktasında emek vereceğiz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Kiraz, Hekimhan’ı ziyaret etti

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