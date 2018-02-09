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CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Büyükşehir yasasını eleştirerek iktidara gelmeleri halinde yerel yönetim yasasını değiştireceklerini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının ziyaret ederek partinin ilçe Bbşkanı ile birlikte esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Büyükşehir yasasını eleştirerek iktidara gelmeleri halinde yerel yönetim yasasını değiştireceklerini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Akçadağ İlçe Teşkilatının ziyaret ederek partinin ilçe Bbşkanı ile birlikte esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İlk olarak partinin ilçe örgütünü ziyaret eden Başkan Kiraz, burada yaptığı konuşmada "Kongrelerimiz tamamladık, kurultayımızı da gerçekleştik, şimdide ilçe örgütlerimiz ziyaret ediyoruz" dedi. Yerel ve genel seçimlerinin yaklaştığını ifade eden Kiraz, “Gördüğümüz tablo şu. Hem genelde hem de yerelde ciddi problemler var. Özellikle yerelde büyükşehir yasası ile birlikte belde belediyelerini kapattılar, köylerin tüzel yapısını iptal ettiler. Bizler o zaman beldelere sandık kurduk referandum yaptık. Bir mahalleyi bir yere bağlamak istiyorsanız vatandaşa sormanız lazım referandum yapmanız gerek dedik. Ben yaptım oldu mantığı ile belde belediyelerini büyükşehir yasası ile kapattılar. Biz şunu söyledik bu yasa geçerse büyükşehrin Akçadağ’ın en ücra köyünden Pütürge’nin en ücra noktasına hizmet götürmesi mümkün değil dedik. Orada belediye var imkanları var araç ve gerçekleri var burayı niye kapatırsınız diye sorduk ama dinletemedik ve köylerimize hizmet gelmiyor. Akçadağ merkeze her geldiğimizde yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyor. Hiç bir köyümüze doğru dürüst hizmet götürmeyen bir yerel yönetim ile karşı karşıyayız. Bu yerel yönetim anlayışının değiştirilmesi lazım. Bir yıl sonra sandık gelecek bizler yerel yönetimlerde şunları hedefliyoruz, yerelde kapatılan belde belediyelerini tekrar açacağız. Yerel yönetim demek yerine en yakın yerde hizmet demek" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından partililerle birlikte ilçeye bağlı Ören, Kozluca, Kürecik ve Darıca mahallelerini ziyaret eden Kiraz esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

CHP il Başkanı Kiraz’dan Akçadağ’a ziyaret

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