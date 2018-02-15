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CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 17:52 | Son Güncelleme

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde il yöneticileri ile birlikte Arguvan’ı ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde, Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerini ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il yöneticileri Arguvan ilçesini de ziyaret ederek, partililer ve Arguvanlılar ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, beraberinde il yöneticileri ile birlikte Arguvan’ı ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde, Akçadağ, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerini ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve il yöneticileri Arguvan ilçesini de ziyaret ederek, partililer ve Arguvanlılar ile bir araya geldi. İlk olarak CHP ilçe teşkilatını ziyaret eden İl Başkanı Kiraz, burada yaptığı konuşmada hayvancılık yapan üreticilerin meralarının kiraya verilmesi nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını ileri sürdü. Hayvan ithalatını eleştiren Kiraz, “Geçmişten tecrübemiz var. Hiçbir küçük çiftçi bu teşviklerden faydalanamadı. Hayvancılık yapmayan, köyde yaşamayan asıl meslekleri hayvancılık olamayan insanlar teşvikten faydalandırıldı. Çünkü çiftçilerin o şartları yerine getirmesinin imkanı yok. Göreceksiniz bu son açıkladıkları teşvikten de küçük üretici, köylü faydalanamayacak. 300 koyun değerinde bankaya teminat veya tapu verilmesi lazım. Zaten köylünün bu kadar mal varlığı olsa köyünü terk etmezdi, hayvancılığına da devam ederdi. Bundan da hiçbir köylü faydalanamayacak” şeklinde konuştu. Arguvan’da arpa, buğday, mercimek, nohut ekimi gerçekleştirildiğini ancak, diğer üreticiler gibi Arguvanlı üreticilerin de sorunlarla boğuştuğunu iddia eden Kiraz, “Yazın kayısı ağaçlarının kesildiğini gördük. Bu yaz çok daha fazla kesileceği aşikar. Kayısı dünyaya satılabilse, projeler ortaya konulsa şimdi kayısı üreticisi ihya olurdu. Kayısı üreticisi yoksulluğa teslim olmuş durumda” diye konuştu.
Başkan Kiraz, beraberindekilerle birlikte daha sonra ilçede bulunan esnafları ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

CHP İl Başkanı Kiraz’dan Arguvan’a ziyaret

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