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CHP İl Başkanları Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Ankara'da bir araya gelerek CHP'deki olağanüstü kurultay sürecine ilişkin ortak bildiri yayımlayan 59 il başkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Başkentte bugün bir araya gelerek CHP'deki olağanüstü kurultay sürecine ilişkin ortak bildiri yayımlayan 59 il başkanı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Bülent Ecevit Parti Okulu'nda olağanüstü kurultay taleplerine ilişkin bildiri yayımlayan CHP'nin 59 il başkanı, öğle yemeğinin ardından partinin genel merkezine geçti.

İl başkanları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıdan sonra açıklama yapmadan partiden ayrıldı.

Görüşmede, il başkanlarının yayımladıkları bildiri doğrultusunda "olağanüstü kurultaya gerek olmadığı" yönündeki düşüncelerini Kemal Kılıçdaroğlu ile de paylaştıkları öğrenildi.

Toplantıda, örgüte ve yerel seçimlere yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu da belirtildi.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu il başkanları bugün yaptıkları ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla buluştu

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