CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanı, Ankara'daki basın toplantısında ortak açıklama yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanına çağrıda bulunduklarını, açıklamaya ise 59 il başkanının katıldığını duyurdu. Açıklamada, olağanüstü kurultay tartışmalarının doğru olmadığı vurgulandı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması:

İl Başkanları üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Şunu ifade etmek isterim. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişilerdir.

"KURULTAY TARTIŞMASI DOĞRU DEĞİLDİR"



Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, ortak açıklamayı okudu:

Ülkemiz geriye gitmiştir. Denge ve denetim mekanizmaları bütünüyle yok edilmiştir. Partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini mutlu edecektir. Olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. Kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoynuda yapılmasını doğru bulmuyoruz. Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurutlay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir.



