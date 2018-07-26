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CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 11:22 | Son Güncelleme

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu CHP'li 59 il başkanı ortak basın toplantısında olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklama yaptı. Kurultay tartışmasının doğru bulunmadığının belirtildiği açıklamada, 'İhtiyacımız olan kurultay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir' denildi.

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanı, Ankara'daki basın toplantısında ortak açıklama yaptı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 81 il başkanına çağrıda bulunduklarını, açıklamaya ise 59 il başkanının katıldığını duyurdu. Açıklamada, olağanüstü kurultay tartışmalarının doğru olmadığı vurgulandı.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması:

İl Başkanları üzerine düşen sorumluluk nedeniyle her zaman bir araya gelebilirler. Bizler il başkanları olarak ortak basın açıklamamızı okuyacağız. Şunu ifade etmek isterim. İl Başkanları olarak kamuoyunda bir spor yarışmasına dönen, kötü yönetilen bir sürece ortak olmama adına herhangi bir skor vermek üzere gelmedik. İl Başkanları örgütün her zaman sesine, sözüne ses veren kişilerdir.

"KURULTAY TARTIŞMASI DOĞRU DEĞİLDİR"

Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, ortak açıklamayı okudu:

Ülkemiz geriye gitmiştir. Denge ve denetim mekanizmaları bütünüyle yok edilmiştir. Partimizi olağanüstü kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini mutlu edecektir. Olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. Kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoynuda yapılmasını doğru bulmuyoruz. Daha seçim sonuçları analiz edilmeden bir olağanüstü kurultay tartışması yapılması doğru değildir. İhtiyacımız olan kurutlay değil, birlik içinde bu karanlık süreçten çıkabilmektir.


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Anahtar Kelimeler:
CHP Canan Kaftancıoğlu

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Hepiniz gidin, beceremiyorsunuz yeter artık
Kılkuyruk oğlunun yandaşları toplanmış koltuğa yapışmış gitmek istemiyor parti içi diktatörlük var resmen.
çoğunuz ayıklanacaksınız da ondna bu kuyruk acısı bunca zaman yatınız yeter
Kurultay olursa ve İnce kazanırsa hepsinin koltuğu gidecek dertleri o
Demek ki kurultay süreci doğru yönde gidiyor
Hangisi tek adam, %53 oyla seçilen mi? Kasetle gelip gitmek isemeyen mi?
kılıçdaroğlu ile yürümüyor CHP bırakın artık.
ÇARE SARIGÜL!!
Anlamıyorlar hala yok oy falan vermeyeceğiz değişim olmazsa bu nedir ya yapışıp kaldı adam koltuğa
chp’yi hdp’lileştirenlerden partiyi kurtarmak lazım...
canan temkinli konuşmuş ankara safını kemalden tarafa kullanmış canan kemali satmış görünüyo tabiri caizse.
Deviremezler KILIÇDAROĞLU nu ..... Delede üstünlüğü var. Eğer tekrar genel başkan olursa KILIÇDAROĞLU vallahi bu sefer eski, yeni kim varsa muhalefet eden partiye, hepsini temelli silecek,hatta disiplin kurulu ile kapı dışarı edecek. Deniz Baykal, Önder Sav, Muharrem İnce ve ekipleri hepsi tasviye edilecektir. Sonra yeni parti mi kurarlar, ne yaparlar bilemem artık..
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