CHP İl Başkanları toplantısı

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Gözünün üstünde kaşın var demeyeceğiz, asgari müştereklerde bir araya gelmek ve demokrasi ortak paydasında buluşmayı sağlamak zorundayız." dedi.

İl Başkanları Toplantısı için Kayseri'ye gelen Tezcan, Erciyes'te bulunan bir otelde programın açılış konuşmasını yaptı.

Tezcan, il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ve kültüründe çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

İl başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisinin en kritik ve en zorlu dönemlerinde partinin ve ülkenin kaderine el koyma noktasında hep sorumlu tutum, tavır aldıklarını belirten Tezcan, şöyle devam etti:

"İl başkanları Türkiye'nin gidişindeki muhtemel maceracı saldırmalara 'dur, burada CHP var' diyebilecek kararlığı göstermiştir. Bu il başkanları toplantısı bu kararlığı gösteren 81 fedakar yürekli il başkanımızın 24 Haziran'a giderken bir kere daha Türkiye'nin kararalı duruşunu göstereceği toplantı olacaktır. Türkiye önemli bir süreci yaşıyor. Türkiye bir tercihin eşiğinde. Tek adam rejimi ile demokrasi arasında bir tercihin eşiğinde. Türkiye toplumsal çatışma ve kutuplaşma iklimine karşı, toplumsal barış ve huzuru temin etme ikilemi içerisinde. Bir karar vereceğiz ya Türkiye'yi bugünkü çatışma iklimi üzerinden iktidar üreterek kendi iktidarını sürdürmek isteyenlerin heveslerine kurban edeceğiz ya da Türkiye'yi bir gelecek modeli üzerinde toplumsal barışı inşa etmiş, iç huzurunu sağlamış huzur ve adaletin, günlük yaşamın en önemli parçası haline gelmiş bir ülkeye dönüştüreceğiz. Demokrasiyi yeniden kuracağız."