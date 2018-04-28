CHP İl Başkanları toplantısı

KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Gözünün üstünde kaşın var demeyeceğiz, asgari müştereklerde bir araya gelmek ve demokrasi ortak paydasında buluşmayı sağlamak zorundayız." dedi.
İl Başkanları Toplantısı için Kayseri'ye gelen Tezcan, Erciyes'te bulunan bir otelde programın açılış konuşmasını yaptı.
Tezcan, il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ve kültüründe çok önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.
İl başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisinin en kritik ve en zorlu dönemlerinde partinin ve ülkenin kaderine el koyma noktasında hep sorumlu tutum, tavır aldıklarını belirten Tezcan, şöyle devam etti:
"İl başkanları Türkiye'nin gidişindeki muhtemel maceracı saldırmalara 'dur, burada CHP var' diyebilecek kararlığı göstermiştir. Bu il başkanları toplantısı bu kararlığı gösteren 81 fedakar yürekli il başkanımızın 24 Haziran'a giderken bir kere daha Türkiye'nin kararalı duruşunu göstereceği toplantı olacaktır. Türkiye önemli bir süreci yaşıyor. Türkiye bir tercihin eşiğinde. Tek adam rejimi ile demokrasi arasında bir tercihin eşiğinde. Türkiye toplumsal çatışma ve kutuplaşma iklimine karşı, toplumsal barış ve huzuru temin etme ikilemi içerisinde. Bir karar vereceğiz ya Türkiye'yi bugünkü çatışma iklimi üzerinden iktidar üreterek kendi iktidarını sürdürmek isteyenlerin heveslerine kurban edeceğiz ya da Türkiye'yi bir gelecek modeli üzerinde toplumsal barışı inşa etmiş, iç huzurunu sağlamış huzur ve adaletin, günlük yaşamın en önemli parçası haline gelmiş bir ülkeye dönüştüreceğiz. Demokrasiyi yeniden kuracağız."
- "Davayı birlikte sahipleneceğiz"
Tezcan, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz 24 Haziran seçimlerine giderken bir tarafta tek adam koalisyonun olduğu bir tablo ile karşı karşıyayız. Buna karşı seçenek üretme görevi bizim. Buna karşı Türkiye'nin çıkış reçetesini, ruhunu kurma görevi bizim. Bunu yapacak olan Cumhuriyet Halk Partisi. Ama bunu tek başımıza yapmayacağız. Tek başımıza yapamayız. Tek başımıza yapabilme gücümüz yok. Bir büyük demokratik uzlaşmadan bahsediyorsak, tek adam koalisyonuna karşı bir büyük demokrasi koalisyonu, bir büyük demokrasi buluşmasından bahsediyorsak bunun gereğini yapmak sorumluluğu bize ait. Çünkü demokrasiyi temsil eden güçlerin ana sütunu Cumhuriyet Halk Partisidir. Şimdi bir dördüncü devrimi gerçekleştirmek bizim görevimiz.
Tam demokrasiyi Türkiye'ye getirmek ve kurmakla karşı karşıyayız. Bu görevi yaparken armudun sapı var, üzümün çöpü var demeyeceğiz. Gözünün üstünde kaşın var demeyeceğiz, asgari müştereklerde bir araya gelmek ve demokrasi ortak paydasında buluşmayı sağlamak zorundayız. Bu buluşmayı sağlayamadığımız zaman kuşkusuz bunun bedelini biz öderiz ama asıl lider ödeyecektir, halk ödeyecektir ve tarih karşısında bu sorumluluğu herkese sorarlar. Ama önce Cumhuriyet Halk Partisine soracaklar. Çünkü tarih karşısında bu büyük adımları her zaman atan ilk ve tek parti CHP olmuştur. Bu toplantımız 24 Haziran seçimlerine giderken bizim dışımızda demokrasiyi temsil eden güçleri de bir araya getireceğimiz, onların üzerine büyük bir şemsiye açacağımız, onlarla beraber bir demokrasi katarı, kervanı oluşturacağımız bir yolculuk olacak. Bu yolculuk içerisinde bu davayı birlikte sahipleneceğiz."
- "Her oyunu boşa çıkartacağız"
Bülent Tezcan, 15 milletvekilinin CHP'den İYİ Parti'ye geçişiyle ilgili, "Bir siyasi parti, örgütlenmesi ile ilgi bütün şartları yerine getirmesine rağmen tek adam rejiminin talimatıyla Yüksek Seçim Kurulu kararıyla seçime sokulmak istenmiyor. Biz CHP olarak her zaman yaptığımız gibi tarihi sorumluluğumuzun farkına vararak Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesi ve talimatıyla 15 demokrasi kahramanımızı oraya gönderdik ve demokrasinin önüne konulmak istenen tuzağa engel olduk." ifadelerini kullandı.
"24 Haziran'a kadar başka tuzakların olacağını da biliyoruz." diyen Tezcan, "24 Haziran'a karşı başka çabaların olacağını da biliyoruz. Şunu bilin ki başta Genel Başkanımız olmak üzere CHP kadroları her adımı bilerek hesaplayarak ve bundan sonraki hesapları görerek yola devam ediyor. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar her oyunu boşa çıkartacağız ve son oyun 24 Haziran'da sandıkta millet bunların oyunlarını bozacak." değerlendirmesinde bulundu.
Seçimler için bir arada hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bülent Tezcan, şunları kaydetti:
"Biz tek başımıza sadece Cumhuriyet Halk Partisi diyenlerin oylarıyla bu demokrasi davasını başarıya ulaştırmayacağız, ulaştıramayız. Daha geniş bir buluşmaya ihtiyacımız var. O zaman Türkiye'de hesabı olmayan, tek adam rejimine teslim olmayanların da gönlüne dokunacak dilde siyaset yapmayı biliyoruz, eksikliklerimizi tamamlayacağız, bilmiyorsak öğreneceğiz ve yola böyle devam edeceğiz."
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