KAYSERİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye'yi 5 temel sorunla karşı karşıya getirdiler. Nedir 5 temel sorun? Birincisi eğitim, ikincisi dış politika, üçüncüsü toplumsal barış, dördüncüsü demokrasi, beşincisi ekonomi." dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, demokrasiye kurulan bir kumpası son derece bilinçli ve akılcı bir şekilde yine demokrasinin kuralları içerisinde bozduklarını savundu.

Ezberlerin, morallerin bozulduğunu bildiğini ama bir şeyden herkesin çok emin olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkenin demokrasiyi savunma konusunda öncülük eden partisinin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyledi.

Kayseri'nin sanayi, üniversite ve tarım kenti olduğunu, diğer Anadolu illerinde olduğu gibi Kayseri'de de işsizlik sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Daha acı olan ise sadece resmi verilere göre 2017 yılında 223 bin 810 kişi sosyal yardımla hayatını sürdürüyor. Bu bile 15 yıldır yönetilen bir Türkiye'de nasıl bir tablonun miras bırakıldığını gösteriyor. Türkiye'nin diğer illerinde de benzer tablolar var. Hatta daha ağır bir tablo var Kayseri'ye göre. O nedenle biz hep birlikte bugün toplumun önüne konan tabloyu değiştirmek zorundayız. Bu sorumluluk sadece benim değil, sadece sizin de değil, herkesin sorumluluğu var." diye konuştu.