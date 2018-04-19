CHP, İlçe başkanlarını topladı

Cumhuriyet Halik Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, 19 ilçeyle birlikte seçime hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran seçim tarihinin ardından hemen İl Yönetim Kurulunu olağanüstü topladıklarını ifade eden Kumbul, yaptıkları çalışma programı çerçevesinde bu sabah İlçe Başkanlarıyla bir araya gelerek nihai kararları oluşturduklarını söyledi. İki aydır yaptıkları çalıştaylar ve toplantılarla seçim çalışmaları ve yol haritalarını belirlemekte olduklarını hatırlatan Kumbul " " Son bir aydır da çizdiğimiz aylık çalışma programı çerçevesinde ilçe örgütlerimiz bir yandan sandık görevlilerimizi belirledi, bir yandan da 2018 Şubat ayı seçmen listeleri çerçevesinde kayıp kaçak seçmen taraması, muhtar, esnaf, oda, dernek ziyaretleri ile sahadaydı. 27-28 Nisan tarihlerinde Kayseri’de İl başkanları olarak Genel Başkanımız ve Genel Merkez Yönetimimizle bir araya gelip 2 günlük çalışma toplantımızı yapacağız." dedi.