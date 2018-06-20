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"CHP ile HDP şu anda ikizler gibi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. CHP'li kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına bağlı kişiler, güzel insanlar. Onları tenzih ederim. Fakat çok iyi bir plan yaptılar. Bir grup CHP'yi teslim aldı. Bunu da ele geçiren, geçirmeye yardım eden FETÖ olmuştur" - "Kongrede MHP ve yönetimini ele geçireceklerdi. Fakat Devlet Bahçeli bunu sezdi ve oyunu bozdu. Şimdi oradan ayrılanlar kimin talimatıyla bir parti kurdular? Açık söylüyorum, FETÖ'nün talimatıyla bir parti kuruldu. Ben diyorum ki; İP'in ipi FETÖ'ye bağlı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. CHP'li kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına bağlı kişiler, güzel insanlar. Onları tenzih ederim. Fakat çok iyi bir plan yaptılar. Bir grup CHP'yi teslim aldı. Bunu da ele geçiren, geçirmeye yardım eden FETÖ olmuştur." dedi.

Eroğlu, Karayolları Parkı'nda düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'a büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yatırımlar sayesinde Afyonkarahisar'ın adeta çağ atladığını ifade eden Eroğlu, "Teşviklerden en çok istifade ettirdiğimiz yer Afyonkarahisar. 'Afyonkarahisar'ı Türkiye'nin yıldızı yapacağız' dedik, oldu. Şu anda termal turizm denilince akla gelen yer Afyonkarahisar." diye konuştu.

- "Batı Türkiye üzerinde planlar yapıyor"

Eroğlu, Türkiye'yi de kısa zamanda yaklaşık 4 misli büyüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda dünyada 17. sıradayız. Antalya'da G20 Zirvesi'ni yaptık. Mükemmel oldu. Obama, 'gittiğim G20 zirvelerinin içinde en mükemmeli Türkiye'deydi' dedi. Bütün liderler şaşırdı ama 17. sırada olmak bize yakışmıyor. Batı Türkiye üzerinde planlar yapıyor. Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. 'Türkler artık çok oluyor' demeye başladılar. IMF'ye borcumuzu ödeyince, ihracatımız 37 milyardan 167 milyara çıkınca, müteahhitlik sektörü Amerika'yı dahi geçerek Çin'den sonra 2. sıraya yükselince bu dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'nin önünü kesmek için plan üstüne plan yapıyorlar. Özellikle Gezi hadisesi... Batı Türkiye'yi karıştırmak için, IMF'ye borcumuzu ödeyince ve faizler düşünce böyle bir Gezi'yi çıkardı. Gezi'de istedikleri netice alınamadı. Bu sefer hazırladıkları FETÖ'yü devreye soktular. 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal teşebbüsünde bulundular ama milletin kahramanlığı sayesinde bu da önlendi."

- "CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı"

CHP'nin politikalarını eleştiren Veysel Eroğlu, şöyle devam etti:

"CHP ile HDP şu anda ikizler gibi. CHP artık Atatürk'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. CHP'li kardeşimiz vatanına, milletine, bayrağına bağlı kişiler, güzel insanlar. Onları tenzih ederim. Fakat çok iyi bir plan yaptılar. Bir grup CHP'yi teslim aldı. Bunu da ele geçiren, geçirmeye yardım eden FETÖ olmuştur. Bunu açık olarak söylüyorum. FETÖ önce dedi ki; 'CHP'yi yeniden dizayn edelim' Deniz Baykal'a komplo kuran onlar ve neticede Kılıçdaroğlu'nu getiren onlar. Peki bitti mi? Dediler ki; 'Sadece CHP'yi ele geçirmek yetmez, onun yanına MHP'yi de ele geçirelim.' FETÖ terör örgütü MHP için de bir plan yaptı. Kongrede MHP ve yönetimini ele geçireceklerdi. Fakat Devlet Bahçeli bunu sezdi ve oyunu bozdu. Şimdi oradan ayrılanlar kimin talimatıyla bir parti kurdular? Açık söylüyorum, FETÖ'nün talimatıyla bir parti kuruldu. Ben diyorum ki; İP'in ipi FETÖ'ye bağlı. Zaten FETÖ'nün aleyhinde bir kelime konuşan yok, kusura bakmasın. Halbuki FETÖ tarihimizdeki en kanlı, en alçak bir darbe teşebbüsünde bulunan hain örgüttür."

Eroğlu, daha sonra, Afyonkarahisar Yaş Meyve ve Sebze Hali'ni gitti. Ziyarette hal esnafı, Bakan Eroğlu'na karpuz ve portakal suyu ikram etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bakan Eroğlu STK Veysel Eroğlu

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