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CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için CHP İYİ Parti ile ittifak yapacak iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken, siyaset kulislerini heyecanlandıran bomba bir haber geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gizli bir şekilde bir araya gelerek ilk tur, ortak aday ve seçim güvenliğini görüştüğü ortaya çıktı.

CHP ile İYİ Parti ittifak yapacak mı? 24 Haziran seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önceki gün görüştükleri ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre; görüşmede AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na karşı yapılacak ittifak modelleri masaya yatırıldı. Seçim güvenliğinin de gündeme geldiği görüşmede, seçim günü sandık başlarında ortak hareket edilmesi, teknik altyapının paylaşılması konuları ele alındı. Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak riske atmayacağı ve ilk turda kazanmayı hedeflediği seçim stratejisinin konuşulduğu görüşmede, muhalefetin de ilk turda ortak adayla seçime girme olasılığı üzerinde durulduğu öğrenildi. CHP kulislerine göre; muhalefetin seçime ortak adayla girme formülü, Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığını erken ilan etmesi nedeniyle azalıyor. Akşener’in en başından itibaren “adayım” çıkışı, ortak aday formülünü zora sokarken Akşener’in kendi ismi üzerinde uzlaşılmaması durumunda adaylıktan çekilme olasılığının da düşük olduğu belirtiliyor.

BUGÜN İYİ PARTİ HEYETİ, YARIN SAADET PARTİSİ

Tüm bunlar partilerin ilk turda kendi adaylarıyla çıkması, ikinci turda oluşacak doğal ittifak modelini güçlendiriyor. Ancak cumhur ittifakının seçimi ilk turda bitirme hedefi, muhalefetin ilk tur için ortak aday seçeneğinin gündemden düşürmemesine neden oluyor. Kılıçdaroğlu’nun görevlendirdiği parti heyetinin de bugün Akşener ile bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Kılıçdraoğlu yarın ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya gelecek.

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24 haziran seçim ittifak CHP İYİ parti Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bekleyin pensilvanya dan sufle gelsin bi ortak adayiniz bakalim kim olcak belkide feto kendi olur
Bedelli askerlik istemiyoruz. Vatan savunmasın da yükü garibanlara yıkmak en büyük haksızlıklardan biridir.Bu hizmet parayla pulla ölçülemezzz. Herkes vatana olan görevini fiilen yerine getirmelidir.
Vay be :) şaşırmadık
Görüşme nekadar gizli olmuş bütün Türkiye'nin haberi var.
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