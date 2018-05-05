CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyerek, "Sandığa gidin, Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın." dedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu yaptı.

Başvuru sonrası açıklamada bulunan Özkoç, Türkiye'nin bundan sonra gerçekten bağımsız bir şekilde yönetilebilmesi için eşit ve hakkaniyetli yönetilebilmesi için laik demokratik düzenin yeniden tesis edilebilmesi için çok önemli bir başvuruda bulunduklarını bildirdi.

İnce'nin adaylık başvuru dosyasını teslim ettiklerini belirten ve hayırlı olması temennisinde bulunan Özkoç, İnce'nin dün parti rozetini çıkardığını ve Türk bayrağı rozeti taktığını hatırlattı.

Bu hareketin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkoç, "O yüzden YSK önünde söylüyoruz; sandıklara giderek herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyoruz. Sandığa gidin, Türkiye'nin geleceğini oylayın ve Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın." diye konuştu.