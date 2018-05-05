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CHP, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekilleri, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptı.

CHP, İnce'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu yaptı

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekilleri, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığında Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç; Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu YSK Başkanı Sadi Güven'e iletti. Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafsızlık vurgusu yaparak "Türkiye bir seçime gidiyor. Aday müracaatını yaptık. Önümüzdeki kampanya sadece CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası değildir. 80 milyonu birleştirecek kampanyadır. Yok edilen milli iradeyi yeniden tesis etme kampanyasıdır. Milletin meclisini yeniden kurma kampanyasıdır. Milletin kardeşliğini yeniden kurma davasını 25 Haziran sabahı Türkiye kazanmış olacak" diye konuştu.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Muharrem İnce'nin 80 milyonun cumhurbaşkanı olacağını kaydederek, "Sandıklarımızı güvenli tutuyoruz. Sandıklara gelecek insanlarımızın oylarını iç rahatlığıyla vermesini istiyoruz. Herkesin vatandaşlık görevini yapmasını istiyoruz. Sandığa gidip, Türkiye’nin geleceğini oylayıp Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapın" dedi.
TEZCAN: ATEŞ BACAYI SARMIŞ
Muharrem İnce'nin adaylığına muhalefetin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Parti Sözcüsü Bülent Tezcan şunları söyledi:
"Yarışsız bir seçim mi istiyorlar?Kendileri aday gösterecek, 'CHP'nin adayı olmasın meydan bize kalsın' mı diyorlar. Demek ki telaşa düşmüşler. Yarışmaktan korktuklarını gösteriyor. Başka söyleyecek bir şey yok. Alıştılar tek başlarına rakiplerini hileyle, hurdayla, yalanla diskalifiye edip istedikleri sonuçları almaya. Ateş bacayı sarmış, sonuç alamayacaklarını gösteriyor. Bu bile kazanacağımızın bir göstergesidir."
'FETÖ ŞİMDİ DE İFTİRA ARACI HALİNE DÖNÜŞTÜ'
Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 bin imzada FETÖ taraması yapılması önerisinin anımsatılması üzerine şöyle dedi:
"FETÖ'ye biz çete derken onlar 'muhterem hoca efendi' diyorlardı. Çeteyi ve FETÖ'yü devletin içine yerleştirenlerin başkalarına söyleyecekleri hiçbir sözü yoktur. Sırça köşkte oturanın kimsenin camına taş atmaya hakkı da yoktur. FETÖ ile yolumuz hiçbir zaman bir yerde buluşmadı. Her zaman karşı karşıya geldik. Devletin içine yerletirdiler. Şimdi kendi kusurlarını örtme telaşıyla iktidarlarını devam ettirmek için başkalarına attıkları iftira aracı haline dönüştü. Devleti yıkma aracı haline dönüştürdükleri FETÖ şimdi de iftira aracı haline dönüştü."

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