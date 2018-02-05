CHP Isparta'da istifa polemiği 

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da 2014 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Lütfü Çakmakçı, İl Başkanı Ahmet Kürkçü'nün birkaç gün önce yaptığı açıklamada, seçimlerde Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ı destekledikleri yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Bir toplantıda yan yana oturan Ahmet Kürkçü ile Lütfü Çakmakçı arasında istifa polemiği yaşandı.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Isparta Belediye Başkanlığına aday olan Süleyman Demirel Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı, kafede basın toplantısı düzenledi. Bir süre önce seçilen CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü de toplantının yapıldığı yere gelerek Lütfü Çakmakçı'nın yanındaki sandalyeye oturdu.

'HAYRET VE ESEFLE İZLEDİM'

Toplantıda konuşan Lütfü Çakmakçı, İl Başkanı Ahmet Kürkçü'nün birkaç gün önce Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Partimizin il başkanının Isparta Belediye Başkanı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklaması 'CHP'den tarihsel itiraf' olarak değerlendirilmiştir. Bu açıklama ben ve arkadaşlarımca parti etik değerleri ve ilkelerine yakışmayan talihsiz bir beyanat olarak kabul edilmiştir. CHP İl Başkanı Kürkçü'nün 2014 yerel seçimlerinde partimizin adayına değil MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın'a oy verdiklerini itiraf eden açıklamasını hayret ve esefle izledim. Bu beyanı o dönemdeki il, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları ve partimize gönül verenleri şaibe altında bırakmıştır" dedi.

'BU OLAY BİR PARTİ DİSİPLİN SUÇUDUR'

O dönemde görev yapan yöneticileri açıklama yapmaya çağıran Çakmakçı, "Kişileri karalayan, partimize ihanet edenlerin başta bu beyanatı veren il başkanı olmak üzere herkesi zan altında bırakanlar kimlerse onları basın önünde açıklamaya davet ediyorum. Ayrıca bu olay bir parti disiplin suçudur. Değerlendirme parti yöneticilerine aittir. Seçim atmosferinde medeni ilişkiler içinde mücadele verdiğimiz diğer partilerin belediye başkan adaylarının da zan altında bırakılması doğru değildir" diye konuştu.

'BİZİM SEÇMENİMİZ OY VERDİ'

Lütfü Çakmakçı'nın açıklamasının ardından CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü de açıklama yapmak istediğini söyledi. Bir gazetecinin Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ı ziyaretinde söylediklerini sorması üzerine Ahmet Kürkçü, şöyle dedi:

"Genel seçimlerde aldığımız oyu belediye seçimlerinde alamadık. 'Niye oy vermediniz?' dediğimizde inandırıcı olmayan cevaplar verildi. Onları anlatmaya çalıştık. CHP'nin seçmeninin verdiği yanıtlar inandırıcı değil. Lütfü hocamı iyi anlatamamışız. Bizim seçmenimiz oy verdi. Yönetim olarak kesinlikle öyle bir şey yok, seçmen bazındadır."

'HİÇ KULLANILMADAN YIKILMAK ÜZERE'

Gazetecilerin Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) ile ilgili sorusuna da yanıt veren İl Başkanı Kürkçü, "Yılan hikâyesine döndü. Kamuoyunun değil özel sektörün de kayıpları var. Yıllar süren bir olay, Isparta'nın en değerli arsası. Belediye mi olacak, hükümet mi olacak çare bulunmazsa, belediye davasını geri çekecekse çeksin. Bina hiç kullanılmadan yıkılmak üzeredir. Çözüm neyse iki taraf da çözüm bulunmalıdır" dedi.

'İSTİFAYA DAVET EDİYORUM'

Kürkçü'nün konuşmasının ardından Lütfü Çakmakçı, "Ben olsam başkanımın yerinde, hazırlıklı gelmesi lazım, onun için bu görev zor bir görevdir. Sizi istifaya davet ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Kürkçü ise "Ben seçilmiş bir il başkanıyım. Ve burada istifa edecek kadar önemli bir olay göremiyorum. Bu suç yönetimlerin suçu değildir. Isparta seçmeni bu şekilde bir tercihte bulunuyor. Biz merkez belediyeyi alacağımıza inanıyoruz" dedi. Açıklamaların ardından toplantı sona erdi.

Lütfü Çakmakçı toplantı sonrası gazetecilere İl Başkanı Ahmet Kürkçü'yü toplantıya davet etmediğini söyledi.

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