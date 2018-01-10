CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yeniden aday

"İstanbul denetimsiz bir şekilde gelişigüzel büyüyor. İstanbul'un sorunlarını da çözümlerini de biliyoruz. İstanbul'un yeniden kurtuluşu için hazırladığımız program öncelikli 3 ana hedef etrafında toplanıyor: Yoksullukla işsizlikle mücadele, halkla birlikte yerinde kentsel dönüşüm, depreme hazır olan bir İstanbul. 3 başlıkta topladığımız bu hedefler CHP olarak İstanbul'un birincil olarak çözülmesi gereken sorunlarıdır. İstanbul bugün toplumsal ayrışmanın, sınıf çatışmasının en bariz görüldüğü, yaşandığı bir şehir haline geldi. Komşusu açken tok yatmamak için zengin mahallelerinde yaşamayı seçenler ile bir kuru ekmeği bölüşenler İstanbul'daki ekonomik büyümeden farklı şekilde etkilenmeye devam ediyor. Türkiye'nin katma değerinin yüzde 27'sini karşılayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'de en fazla yoksulun yaşadığı kent. İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon kişi yoksul. Türkiye'deki her 4 işsizden 1'i İstanbul'da yaşıyor."

"İLÇELER ARASINDAKİ SOSYAL VE MEKANSAL UÇURUMLAR KALDIRILMALIDIR"

"Tası tarağı toplayıp taşı toprağı altın diye geldikleri İstanbul'da iş, ülkede barış ve huzur isteyen büyük kitle İstanbul'da" diyen Canpolat, "Mücadelemizin kalbi de İstanbul'un arka yakası diye tarif edilen yoksulluğa mahkum edilen, ötekileştirilen yurttaşlarımızın yaşadığı bu mahallelerde atıyor. Hedefemiz net; İstanbul'un iki yakasını bir araya getireceğiz. Bugün Türkiye'nin İstanbul'un iki yakasını bir araya getirmeye ihtiyaç vardır. İstanbul'un iki yakasının bir araya gelmesi için bu kentin ilçeleri arasında derin sosyal ve mekansal uçurumlar kaldırılmalıdır. İstanbul'un arka mahalleleri kentle bütünleştirilmeli ayağa kaldırılmalıdır. İstanbul'un yeniden yaşanılır bir kent olması iki yakasının bir araya gelebilmesi için kentin çeperleri olan arka yakası ile kentin merkezi olan ön yakasının kentsel bütünleşme içinde harmanlanmasına ihtiyacımız var" dedi.

Konuşmasında İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması konusuna da değinen Cemal Canpolat, "Türkiye'de seçilmiş belediye başkanlarının yarısının tutuklandığı, kalan yarısının görevden alındığı, halkın seçtiklerinin yönetmediği, atanmışların yönettiği bir yerel yönetimle karşı karşıya olduğumuz bir dönem. Yerel yönetimlerde yürüttüğümüz politika, AKP'nin İstanbul'da, başta büyükşehir belediyesi olmak üzere refendumda hayır çıkarmanın bedelini istifa ettirerek, yolsuzlukları birdün tarafa iterek onu kaçırmak zorunda kaldılar. Arkasında Esenyurt, arkasında başka bir belediyeler geliyor. Bizim belediyelerimize saldırarak, bizim belediyelerimizi hedef göstererek İstanbul'da kendinizin yolsuzluklarını kapatamazsınız; sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğiz ve sonuna kadar hesabını soracağız. Nereye giderseniz gidin. Başka bir şey daha söyleyeceğim; biz İstanbul'da kimsenin yapmadığını yaptık. Genel Başkanımızın İstanbul'da katıldığı yaklaşık 200 tane etkinlik var. Sıfır hatayla yaptığımız etkinlikler bunlar. Bu da yetmiyor 10 bin, 20 bin kişiyi bir araya getirmekten korkanlar, biz Taksim Meydanı'nda bütün sol ile birlikte bütün emek hareketiyle birlikte 1,5 milyon insanı darbelere, darbecilere karşı bir araya getirmiş olduk" ifadesini kullandı.