CHP İstanbul Milletvekili Çiçek:

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki ittifak görüşmelerini önemsiyoruz ve Türkiye'de siyasetin normalleşmesi açısından da bu görüşmeleri takip ediyoruz, önemli görüyoruz." dedi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ege adaları konusundaki tecavüzkar tutumunun ve tehditkar tavırlarının Türkiye'ye rahatsızlık verdiğini belirtti.

Buna ilişkin sorduğu soruya yanıt veren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin, bu konuda hiçbir hak kaybına müsaade etmeyeceklerini kaydettiğini aktaran Çiçek, son dönemde bununla ilgili birtakım kararlı adımları da gördüklerini ve özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Ege'ye daha da yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

Çiçek, Bakan Canikli'nin, tek tip uzman askerlik sorusuna verdiği yanıtta ise şu anda TSK'nin böyle bir talep ve ihtiyacının olmadığını belirterek, bedelli veya uzman askerlik konusunda bir çalışmalarının olmadığı bilgisini verdiğini dile getirdi.

Şişli Meslek Lisesinin, çevresindeki alışveriş merkezi inşaatı nedeniyle boşaltıldığını ve eğitimin durdurulduğunu vurgulayan Çiçek, "İnşaatı durdurmak yerine eğitimi durduran bir Milli Eğitim Bakanlığı ve Hükümet ile karşı karşıyayız. Demek ki bu Hükümetin önceliği eğitim değil, inşaata dayalı rant." görüşünü ileri sürdü.