CHP İstanbul Milletvekili Çiçek:

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Türkiye, İran, Rusya arasındaki yakınlaşma Kandil'in devamını zorlaştırıyor. Üst akıl ABD ve İsrail, Sincar bölgesini PKK için yeni bir üs olarak seçmiş olabilir. Buna ülke olarak dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.
Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Afrin'de halkın 18 teröristi teslim ettiğini, halk bu bilinçte olursa, emperyalizmin karanlık yöntemi terörizmin, bölgede etkisiz hale getirilebileceğini belirtti.
ABD, İsrail ve Rusya'nın terör örgütlerini alenen desteklediğini anlatan Çiçek, barış ve huzura özlem duyan tüm insanları, terör örgütleri PKK, DAEŞ ve FETÖ'ye karşı mücadeleye davet etti.
Afrin'in 18 Mart'ta kontrol altına alındığını anımsatan Çiçek, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda anlaşmaya gideceğinin ortaya çıktığını, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki görüşmenin bunu doğruladığını savundu.
Sincar'ın önemine işaret eden Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem Ezidilerin dini liderinin, hem Musul İl Meclisi Başkanı'nın, hem Barzani'nin geçmişteki açıklamaları hem de Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır sonucu bölgede, PKK'nın yalnızlaşacağı ve yeni bir Kandil yaratma sevdasının engelleneceği kanaatindeyiz. Bu konuya yoğunlaşılması gerekiyor. Kandil'e göre çok yakın bir bölge, Suriye ve Irak sınırlarında olduğu için ülkemize karşı terör üssü olabilecek bir bölge. O açıdan, bu bataklık daha büyümeden mutlaka kurutulmalıdır. Bu noktada, Türkiye, İran, Rusya arasındaki yakınlaşma Kandil'in devamını zorlaştırıyor. Üst akıl ABD ve İsrail, Sincar bölgesini PKK için yeni bir üs olarak seçmiş olabilir. Buna ülke olarak dikkat etmemiz gerekiyor."
Doğan Medya'nın satılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiçek, "Medyanın gücünün iktidarın güdümünde olan bir sermaye grubuna terk edilmesi hepimiz için demokrasimiz için büyük bir soru işaretidir. Amiral gemisi Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere önemli televizyon ve medyanın, Milliyet ve Vatan'dan sonra Demirören Grubu'na satılması Türkiye'nin medya özgürlüğü açısından büyük sakıncalar yaratacak. Sermaye sahiplerini uyarıyoruz, iktidarlar geçicidir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın "metro yapımına" ilişkin açıklamalarına değinen Çiçek, "Türk milleti Uysal'ın kontrol dışı ifade ettiği bu yancı, partici yaklaşımı değerlendirecek, ona göre kendisine tarafsız hizmet verecek partilere yerel seçimlerde destek verecektir." dedi.
Bir basın mensubunun Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda anlayışa vardığını belirtmesi üzerine Çiçek, şunları söyledi:
"Fırat'ın doğusunda PKK'nın kalması Türkiye'nin güvenliği açısından sıkıntılı. Sincar bölgesi hem PKK'nın Irak'tan Suriye'ye geçişi hem de Türkiye'ye girişi açısından çok önemi bir bölge. Yeni bir Kandil, yeni bir bataklık olabilir. Bu konuda Türkiye'nin, öncelikle PKK'nın hamisi olan ABD ile sonra da bölge ülkeleriyle, Bağdat ile bu konuyu masaya yatırması lazım."
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