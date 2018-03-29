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CHP İstanbul Milletvekili Çiçek:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 14:40 | Son Güncelleme

"Bağdat hükümetinin, Kandil'i terör örgütü üssü olmaktan çıkarması, Türkiye'nin en temel isteği. Buna Bağdat'ın gücü yetmiyorsa birlikte operasyon yapalım"

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Bağdat hükümetinin, Kandil'i terör örgütü üssü olmaktan çıkarmasının, Türkiye'nin en temel isteği olduğunu belirterek, "Buna Bağdat'ın gücü yetmiyorsa birlikte operasyon yapalım." dedi.

Çiçek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Trakya'daki su baskınlarını gündeme getirdi.

CHP Edirne milletvekillerinin bölgede olduğunu ve bütün gayretleriyle çalıştıklarını dile getiren Çiçek, su baskınlarıyla ilgili video izletti ve fotoğraf gösterdi.

Trakya'da bu sorunun zaman zaman yaşandığını belirten Çiçek, "15 yılda bu soruna çözüm bulunamamasını kınıyoruz. Sayın Bakan, Trakya'yı bu sorundan kurtarın." diye konuştu.

Bartın Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir'in, "Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var. Ama bu imkanlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi." dediğini ifade eden Çiçek, "Milleti bölen bu milli eğitim müdürüyle ilgili de Milli Eğitim Bakanını göreve davet ediyorum. Daha ne kadar görevde kalacak? Ey milli eğitim müdürü, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle, şahsıyla sorunun varsa, seni o makamda tutanlara yazıklar olsun." dedi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çiçek, "MGK bildirisindeki 'proje terör örgütleri' ifadesi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başta masum gösterilip, PKK ile IŞİD'den farkı olmayan, ABD'nin organize ettiği örgütleri kastediyoruz. Fırat'ın doğusunda örgütlenen örgütler. Bunlara aldanılmaması, kanılmaması, en büyük beklentimiz. Bu açıklamada da bunun değerlendirildiğini ve terörle mücadelenin Fırat'ın doğrusunda da devam edeceğini görüyoruz.

Sincar ile ilgili Bağdat hükümetinin attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz ama yeterli görmüyoruz. Oradaki PKK varlığı temizlenmeli. Bağdat hükümetinin, Kandil'i terör örgütü üssü olmaktan çıkarması, Türkiye'nin en temel isteği. Buna Bağdat'ın gücü yetmiyorsa 'birlikte operasyon yapalım' diyoruz ve Bağdat hükümetini samimiyete davet ediyoruz."

Çiçek, ittifak görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP milletvekilleriyle bir araya geleceğini anımsatarak, bu konuların orada ele alınacağını söyledi.

Çiçek, "AK Parti ve MHP gibi parti bazında değil, aday listelerinde ittifak konuşuluyor. Bunun detaylarını önümüzdeki dönemde görüşeceğiz." diye konuştu.

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