CHP İstanbul Milletvekili Engin:

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, "Down sendromlular için başlattığımız kampanyaya imza veren binlerce yurttaşımızın sesini tüm siyasi partiler, milletvekilleri duymalı ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmalı." dedi.

Engin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 21 Mart'ın "Dünya Down Sendromu Günü" olduğunu anımsatarak, Türkiye'de yaklaşık 70 bin down sendromlu birey bulunduğunu ifade etti.

Down sendromlu bireylerin yaşadığı sorunların gündeme gelmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergeyi Meclis Başkanlığına sunduklarını hatırlatan Engin, komisyonun kurulması halinde, "iktidar muhalefet el ele vererek" bir rapor hazırlamaya imkan bulacaklarını dile getirdi.

Önergelerinde internet üzerinden başlattığı imza kampanyası ile de destek aradığını aktaran Engin, imza kampanyasına bugün itibarıyla 32 binin üzerinde vatandaşın destek verdiğini bildirdi.

Vatandaşlara çağrı yaparak imza kampanyasına destek isteyen Engin, " "Down sendromlular için başlattığımız kampanyaya imza veren binlerce yurttaşımızın sesini tüm siyasi partiler, milletvekilleri duymalı ve Mecliste araştırma komisyonu kurulmalı. Gelin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesinde bir araya gelelim ve araştırma komisyonu kurarak down sendromlu bireylere, ailelerine güzel bir haber verelim. Umuyorum, hafta içi bu çağrımız ses bulacak ve komisyon kurarak, çalışmalara başlama imkanımız olacak." dedi.