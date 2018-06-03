CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Tekin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, AKP'nin FETÖ'ye verdiği desteğin “somut kanıtlarını” da ortaya koydu, hem Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı, hem de diğer AKP'lileri buna yanıt vermeye çağırdı.

FETÖ'ye, 81 ilde AKP iktidarları döneminde, arsalar tahsis edildiğini, örgütün buralarda okullar, yurtlar, üniversiteler, AVM'ler kurduğunu kaydeden Tekin, FETÖ'ye tahsis edilen Türkiye'nin dört bir yanındaki hazine arazilerine ilişkin dosyayı da paylaştı.

Dosyada, deprem toplama alanları dahil, 81 ilde toplam 2117 parça irili ufaklı hazine arazisinin FETÖ'ye tahsis edildiğini belgeleriyle açıklayan Tekin, “Sadece arazi tahsisi de yapmadılar. Aynı zamanda imar uygulamalarını yaptılar. Yetmedi, üstüne üstlük bir de teşvik kredisi de sağladılar” diye konuştu.

AKP'nin kendi kendine FETÖ ile mücadele konusunda 17-25 Aralık 2013'ü “milat” ilan ettiğini de hatırlatanTekin, “ancak bunlar kendi ilan ettikleri milada bile sadık kalmadılar. 2014 yılında da FETÖ'nün okullarına teşvik kredileri vermeye devam ettiler.”