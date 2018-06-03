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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın “FETÖ/PDY’yi terör örgütü ilan eden Başbakan da, Cumhurbaşkanı da, lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine sert tepki gösterdi. Gürsel Tekin, FETÖ'nün 'ulusal güvenliğe tehlike' olduğuna ilişkin ilk kez 2004 yılındaki Milli Güvenlik Kurulu'nda karar alındığını ifade ederken, "Dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, altında imzası olmasına rağmen, 2004 tarihli MGK kararını uygulamadı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki

Tekin, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, AKP'nin FETÖ'ye verdiği desteğin “somut kanıtlarını” da ortaya koydu, hem Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ı, hem de diğer AKP'lileri buna yanıt vermeye çağırdı.

FETÖ'ye, 81 ilde AKP iktidarları döneminde, arsalar tahsis edildiğini, örgütün buralarda okullar, yurtlar, üniversiteler, AVM'ler kurduğunu kaydeden Tekin, FETÖ'ye tahsis edilen Türkiye'nin dört bir yanındaki hazine arazilerine ilişkin dosyayı da paylaştı.

Dosyada, deprem toplama alanları dahil, 81 ilde toplam 2117 parça irili ufaklı hazine arazisinin FETÖ'ye tahsis edildiğini belgeleriyle açıklayan Tekin, “Sadece arazi tahsisi de yapmadılar. Aynı zamanda imar uygulamalarını yaptılar. Yetmedi, üstüne üstlük bir de teşvik kredisi de sağladılar” diye konuştu.

AKP'nin kendi kendine FETÖ ile mücadele konusunda 17-25 Aralık 2013'ü “milat” ilan ettiğini de hatırlatanTekin, “ancak bunlar kendi ilan ettikleri milada bile sadık kalmadılar. 2014 yılında da FETÖ'nün okullarına teşvik kredileri vermeye devam ettiler.”

“FETÖ VERGİ VERMESİN DİYE, VAKIFLARINA ÖZEL STATÜ SAĞLADILAR”

Tekin, FETÖ'nün kurmuş olduğu vakıfların da AKP zamanında “özel statüye” kavuşturulduğuna dikkat çekerek, “Altında Erdoğan'ın da, Bozdağ'ın da, Başbakan Yıldırım'ın da imzasının olduğu Bakanlar Kurulu kararlarıyla FETÖ vakıflarını ‘kamu yararına çalışan kurum” haline getirdiler, böylece vergi ödettirmediler. Kendileri herşeye kanıyorlar ya, bizi de kandırırız diye düşünüyorlar. Bütün bu belgeler bilgilere rağmen, bizim FETÖ'yla ilişkimiz yoktur demeleri, herkesi kendileri gibi sanmalarından olsa gerek.” Dedi.

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Gürsel Tekin Bekir Bozdağ FETÖ CHP ak parti akp Recep Tayyip Erdoğan

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