HABER

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

"(Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri) Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ilişkin, "Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız." dedi.

Partisinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kaboğlu, 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kullanılan yetkilerin, Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kaboğlu, gerek 9 Temmuz öncesi çıkarılan KHK'ler ile gerekse 9 Temmuz'dan bu yana çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, "Anayasa'nın önceki dönem hükümete, şimdi de cumhurbaşkanına tanıdığı yetki sınırları içerisinde yer alıp almadığı" ve "hak ve özgürlükler alanına tecavüz edip etmediği" noktalarında ciddi anayasal sorunlar içerdiğini savundu.

Komisyon üyeleri olarak bunların Anayasa'ya uygunluğuna dair çalışma başlattıklarını belirten Kaboğlu, söz konusu çalışmanın bilimsel olacağını vurguladı.

İbrahim Kaboğlu, tespit ettikleri aykırılıklara karşı tek yolun, Anayasa Mahkemesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanının, yürütme çerçevesinde kararname çıkarıyor olmakla birlikte ancak Anayasa'nın açıkça yetki tanıdığı alanda bu yetkisini kullanabileceğini söyleyen Kaboğlu, şunları kaydetti:

"Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız. Mademki Anayasamız üstün bir metin olarak hükümleri bağlayıcı bir temel norm olarak yükümlülüktedir, bu metne saygıya öncelikle Cumhurbaşkanı'nı davet ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı, sadece Anayasa'ya uymakla yükümlü değil, aynı zamanda Anayasa'nın uygulanmasını sağlamakla yükümlü bir makam.

TBMM Başkanı'nı, Meclisin yasama yetkisini sahiplenmesi konusunda gerekli özeni göstermeye çağırıyoruz. Çünkü her şeye rağmen Meclis kural koyma bakımından asli ve genel yetkisini kullanmaktadır. Yasamanın özerkliği ilkesine uyulmasını talep etmekteyiz."

PARTNERBu semte sivrisineklerin girmesi yasak!Bu semte sivrisineklerin girmesi yasak!
CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destekCHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek
İYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindirİYİ Parti milletvekillerinden Akşener'e çağrı: Kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'de 129 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.