CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ilişkin, "Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız." dedi.
Partisinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kaboğlu, 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kullanılan yetkilerin, Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.
Kaboğlu, gerek 9 Temmuz öncesi çıkarılan KHK'ler ile gerekse 9 Temmuz'dan bu yana çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, "Anayasa'nın önceki dönem hükümete, şimdi de cumhurbaşkanına tanıdığı yetki sınırları içerisinde yer alıp almadığı" ve "hak ve özgürlükler alanına tecavüz edip etmediği" noktalarında ciddi anayasal sorunlar içerdiğini savundu.
Komisyon üyeleri olarak bunların Anayasa'ya uygunluğuna dair çalışma başlattıklarını belirten Kaboğlu, söz konusu çalışmanın bilimsel olacağını vurguladı.
İbrahim Kaboğlu, tespit ettikleri aykırılıklara karşı tek yolun, Anayasa Mahkemesi olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanının, yürütme çerçevesinde kararname çıkarıyor olmakla birlikte ancak Anayasa'nın açıkça yetki tanıdığı alanda bu yetkisini kullanabileceğini söyleyen Kaboğlu, şunları kaydetti:
"Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız. Mademki Anayasamız üstün bir metin olarak hükümleri bağlayıcı bir temel norm olarak yükümlülüktedir, bu metne saygıya öncelikle Cumhurbaşkanı'nı davet ediyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı, sadece Anayasa'ya uymakla yükümlü değil, aynı zamanda Anayasa'nın uygulanmasını sağlamakla yükümlü bir makam.
TBMM Başkanı'nı, Meclisin yasama yetkisini sahiplenmesi konusunda gerekli özeni göstermeye çağırıyoruz. Çünkü her şeye rağmen Meclis kural koyma bakımından asli ve genel yetkisini kullanmaktadır. Yasamanın özerkliği ilkesine uyulmasını talep etmekteyiz."
Playboy'dan şaşırtan itiraf: Karım başka kadınlarla...
İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var
Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum
İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!
Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo
Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!
Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Okuyucu Yorumları 0 yorum