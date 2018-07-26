CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ilişkin, "Anayasa'ya uygunluk incelemelerini hem madde temelinde hem de sistematik olarak yapmak durumundayız. Bunların hepsini Anayasa Mahkemesi yolunda teker teker ortaya koyacağız." dedi.

Partisinin TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki üyeleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Kaboğlu, 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kullanılan yetkilerin, Anayasa'ya uygun olup olmadığı konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

Kaboğlu, gerek 9 Temmuz öncesi çıkarılan KHK'ler ile gerekse 9 Temmuz'dan bu yana çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin, "Anayasa'nın önceki dönem hükümete, şimdi de cumhurbaşkanına tanıdığı yetki sınırları içerisinde yer alıp almadığı" ve "hak ve özgürlükler alanına tecavüz edip etmediği" noktalarında ciddi anayasal sorunlar içerdiğini savundu.

Komisyon üyeleri olarak bunların Anayasa'ya uygunluğuna dair çalışma başlattıklarını belirten Kaboğlu, söz konusu çalışmanın bilimsel olacağını vurguladı.