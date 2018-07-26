HABER

CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

"Beşiktaş İsmail Tarman Ortaokulunun imam hatip ortaokulu olması yönünde alınan karar mahkemece iptal edildi. Şimdi bu kararın hemen uygulanması gerekmektedir"

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin, İstanbul Valiliğinin, İsmail Tarman Ortaokulunun imam hatip ortaokulu olması yönünde aldığı kararı iptal ettiğini belirterek, "Şimdi bu kararın hemen uygulanması gerekmektedir." dedi.

Kaboğlu, bazı CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin iptal kararının, tekil bir karar olmadığını, normal ortaokulların imam hatipleştirilmesine dair sürecin çok önemli bir parçası olduğunu bildirdi.

Kaboğlu, "Veliler, ortaklaşa verdikleri hukuk mücadelesini kazanmışlardır ve kararın uygulanması gereği bulunmaktadır." diye konuştu.

Bu ortaokulun, velilere sorulmadan imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü aktaran Kaboğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte artık normal ortaokul öğrenimi için öğrenci alınmamaya ve sadece aşamalı olarak imam hatip ortaokulu statüsünde öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bunun üzerine öğrenci velileri imza toplamış ve İstanbul İdare Mahkemesine kollektif dava açmışlardır. Dava görülürken, Danıştay, bu tür kararların valilik tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınabileceği yönünde karar vermiştir.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliğinin İsmail Tarman Ortaokulunun imam hatip ortaokulu olması yönünde aldığı kararı iptal etmiş bulunuyor. Şimdi bu kararın hemen uygulanması gerekmektedir. Kararın uygulanması Anayasal emirdir."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da mücadele veren velileri kutladığını belirterek, "Çok açık hukuka aykırılık vardı ve bu, mahkeme tarafından tescil edildi. Şimdi bir an önce buraya öğrenci alınması lazım." ifadesini kullandı.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tirİYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir
CHP İl Başkanlarından kurultay tartışmalarına ilişkin ortak açıklamaCHP İl Başkanlarından kurultay tartışmalarına ilişkin ortak açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İbrahim Kaboğlu iptal İsmail Tarman Ortaokulu Sezgin Tanrıkulu TBMM

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

Muharrem İnce'den çok sert açıklama: İbretle izliyorum

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

İYİ Parti resmi sosyal medya hesabından Meral Akşener'e bir çağrı daha!

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Alpay Özalan'dan Meclis'teki gerginlikle ilgili açıklama: Bazı şeyleri görmezlikten gelemeyiz

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

Mustafa Destici: Meral Akşener'i başarısız bulmuyorum!

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

İYİ Partili Mehmet Aslan: Meral Akşener'in 24 Haziran seçimlerindeki oyu yüzde 17.5'tir

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.