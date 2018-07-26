CHP İstanbul Milletvekili Kaboğlu:

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin, İstanbul Valiliğinin, İsmail Tarman Ortaokulunun imam hatip ortaokulu olması yönünde aldığı kararı iptal ettiğini belirterek, "Şimdi bu kararın hemen uygulanması gerekmektedir." dedi.

Kaboğlu, bazı CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 4. İdare Mahkemesinin iptal kararının, tekil bir karar olmadığını, normal ortaokulların imam hatipleştirilmesine dair sürecin çok önemli bir parçası olduğunu bildirdi.

Kaboğlu, "Veliler, ortaklaşa verdikleri hukuk mücadelesini kazanmışlardır ve kararın uygulanması gereği bulunmaktadır." diye konuştu.

Bu ortaokulun, velilere sorulmadan imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü aktaran Kaboğlu, şunları kaydetti:

"Bu kararla birlikte artık normal ortaokul öğrenimi için öğrenci alınmamaya ve sadece aşamalı olarak imam hatip ortaokulu statüsünde öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bunun üzerine öğrenci velileri imza toplamış ve İstanbul İdare Mahkemesine kollektif dava açmışlardır. Dava görülürken, Danıştay, bu tür kararların valilik tarafından değil, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınabileceği yönünde karar vermiştir.