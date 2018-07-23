CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bahçeşehir Gölet Parkıyla ilgili mahkemelerce verilen iptal, yürütmeyi durdurma kararlarına uyulmasını talep ettiklerini söyledi.

Karabat, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Bahçeşehir Gölet Parkı'nın, "belediye başkanı tarafından söz verildiği üzere büyütülmesi yerine yapılaşmaya açıldığını" ifade etti.

Bahçeşehir Gölet Park ile ilgili yüksek mahkemelerce Belediye Başkanının satışla ilgili yetkisinin iptal edildiğini; imar planının iptal edildiğini, ihaleyle ilgili yürütmeyi durdurma kararlarının bulunduğunu belirten Karabat, ancak bu kararlara uyulmadığını öne sürdü.

"Bu kararlar neden uygulanmıyor, arkasında kimler var?" diye soran Karabat, şunları kaydetti:

"Ortada hukuksuzluk; uyulmayan mahkeme kararları; ihalenin verildiği bir şirket ve bu şirketin ortaklarından birisi FETÖ davasından aranan bir şahıs var. Bunlar normal mi? Bahçeşehir Gölet Parkıyla ilgili mahkemelerce verilen iptal, yürütmeyi durdurma kararlarına uyulmasını talep ediyoruz. Burayla ilgili mücadeleyi sürdüreceğiz."

