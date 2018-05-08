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CHP İstanbul Milletvekili Şeker:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

"Üniversiteler bölünürken ne öğretim üyelerine ne de öğrencilere sordular"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Üniversiteler bölünürken ne öğretim üyelerine ne de öğrencilere sordular." dedi.

Şeker, bazı CHP milletvekilleri ve üniversite öğrencileriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yeni üniversitelerin kurulmasını öngören kanun tasarısını eleştirdi.

Öğrencilerin üniversitelerin bölünmemesi ve Genel Kurul gündemindeki tasarının geri çekilmesi talebiyle Meclise geldiğini ifade eden Şeker, "Üniversiteler bölünürken ne öğretim üyelerine ne de öğrencilere sordular." diye konuştu.

Öğrencilerin Meclis önünde yapmak istediği basın toplantısına izin verilmediğini belirten Şeker, konuşmasının ardından sözü öğrencilere verdi.

Üniversite öğrencileri de beraberinde getirdikleri ve üniversitelerin bölünmemesine yönelik dövizleri açarak, tasarının geri çekilmesini istedi.

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Ali Şeker bölünme üniversite yeni

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