CHP İstanbul Milletvekili Tekin:

-"Çaresiz değiliz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, "FETÖ'nün ülke genelindeki el konulan bin 600 taşınmazının satışının şeffaf olmadığını" öne sürdü.

Bir gazetecinin, "Danıştay Başkanının kızının Yargıtay tetkik hakimliğine atanmasıyla ilgili iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, şunları söyledi:

"Hiç değerlendirilecek bir yeri yok, son derece doğal. Garipsenecek bir şey değil. O koltuklarda oturulanların tamamı daha önce tercihlerini açık şekilde ifade ettiler, neredeyse sadece parti rozetleri yok. Neredeyse hepsinin iktidar partisiyle ilişkisi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Olaya şirket gibi bakınca bunlar normal. Yargı bitmiştir, yargı çökmüştür. Bir ülkede yargı çökmüşse her şey çökmüş demektir."

"Bu gelişmeler 2019 seçim güvenliğini tehlikeye atıyor mu?" sorusuna Tekin, "Bu uygulamalar devam ederse ana muhalefet olarak demokrasi, özgürlük ve ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan siyasi partiler, sivil toplum örgütleriyle oturur ve kararımızı veririz. Çaresiz değiliz." karşılığını verdi.

Tekin, bir başka gazetecinin, "TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının, Meclis tarihini da anlatan kitabında Aldülhamit'ten bahsediliyor ama kurucusu olan Atatürk'e yer verilmemiş." sözleri üzerine, "Arabistan dahil olmak üzere birçok ülke önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Atatürk dönemindeki sistemini model alarak kendi ülkelerine adapte etmeye çalışıyor ama ne yazık ki bizimkiler de Arabistan'ı model alıyor." değerlendirmesini yaptı.