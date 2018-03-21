CHP İstanbul Milletvekili Tekin:

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yargı bitmiştir, yargı çökmüştür. Bir ülkede yargı çökmüşse her şey çökmüş demektir." dedi.
Tekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, iç ve dış politikadaki gelişmelerden dolayı "vatandaşın asli meselelerinin çok konuşulmadığını" bildirdi.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu'nun, "şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili bürokrasinin hükümeti yanlış yönlendirdiğini" söylediğini aktaran Tekin, birçok ilde un fabrikalarının da kapandığını savundu.
Türkiye'nin her yıl 7 milyon ton buğday ithal etmek zorunda kaldığını belirten Tekin, buğdayın Anadolu topraklarında keşfedildiği aktardı.
Türkiye dışındaki bölge coğrafyasının buğday ihtiyaçlarının Anadolu'dan karşılandığını anlatan Tekin, "Şimdi kendi ihtiyacımızı bile karşılayamıyoruz." dedi.
Tarım alanlarının imara açılarak betonlaştığını savunan Tekin, "Anadolu'da çok ciddi sıkıntılar var. İşsizlik gerçekten büyük boyutlarda. 60 tane un fabrikası kapandı. Binlerce kişi işsiz kaldı. Etin, otun, unun ithal edildiği bir ülke konumuna geldik." ifadesini kullandı.
-"Çaresiz değiliz"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, "FETÖ'nün ülke genelindeki el konulan bin 600 taşınmazının satışının şeffaf olmadığını" öne sürdü.
Bir gazetecinin, "Danıştay Başkanının kızının Yargıtay tetkik hakimliğine atanmasıyla ilgili iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Tekin, şunları söyledi:
"Hiç değerlendirilecek bir yeri yok, son derece doğal. Garipsenecek bir şey değil. O koltuklarda oturulanların tamamı daha önce tercihlerini açık şekilde ifade ettiler, neredeyse sadece parti rozetleri yok. Neredeyse hepsinin iktidar partisiyle ilişkisi olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Olaya şirket gibi bakınca bunlar normal. Yargı bitmiştir, yargı çökmüştür. Bir ülkede yargı çökmüşse her şey çökmüş demektir."
"Bu gelişmeler 2019 seçim güvenliğini tehlikeye atıyor mu?" sorusuna Tekin, "Bu uygulamalar devam ederse ana muhalefet olarak demokrasi, özgürlük ve ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan siyasi partiler, sivil toplum örgütleriyle oturur ve kararımızı veririz. Çaresiz değiliz." karşılığını verdi.
Tekin, bir başka gazetecinin, "TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının, Meclis tarihini da anlatan kitabında Aldülhamit'ten bahsediliyor ama kurucusu olan Atatürk'e yer verilmemiş." sözleri üzerine, "Arabistan dahil olmak üzere birçok ülke önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Atatürk dönemindeki sistemini model alarak kendi ülkelerine adapte etmeye çalışıyor ama ne yazık ki bizimkiler de Arabistan'ı model alıyor." değerlendirmesini yaptı.
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