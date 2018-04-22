CHP-İYİ Parti görüşmesi

CHP ile İYİ Parti heyetleri, İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından kapıda karşılandı. Görüşmeye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Lütfü Türkkan, Genel Sekreter Aytun Çıray katıldı. Görüşme sonunda açıklama yapılması bekleniyor.