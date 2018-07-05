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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 18:13 | Son Güncelleme

"Kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunduk. Böyle bir talep yok onlardan da"

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kurultay için İzmir'de delegelerin imza topladığı yönündeki iddiaya ilişkin, "CHP olarak ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme lüksümüz olmadığını söylüyor. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir'de bu konuda bir çalışma yapıldığına dair bana gelen bir bilgi yok." dedi.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yücel, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz ettiklerini söyledi.

Yücel, başkanların ilçelerinin seçim sonuçlarını ilettiklerini, kendilerinin de bu raporları genel merkeze göndereceklerini ifade etti.

Bir gazetecinin "Tüm ilçe başkanları adına olağanüstü kurultayla ilgili bir mesaj vermek isterseniz ne dersiniz?" sorusuna Yücel, "CHP olarak mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Yerel seçim gündemi var. Kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunduk. Böyle bir talep yok onlardan da." yanıtını verdi.

Yücel, bir gazetecinin "Kurultay için İzmir'de delegelerin imza topladığı yönünde bilgi var." ifadesi üzerine şunları kaydetti:

"İmza toplama yasal hakları. Saygı duyarız. Seçim sonuçları eksileri ve artılarıyla tartışılmadan böyle bir çalışma yapılması doğru değil. CHP olarak ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme lüksümüz olmadığını söylüyor. Soğukkanlı ve sağduyulu olmak zorundayız. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir'de bu konuda bir çalışma yapıldığına dair bana gelen bir bilgi yok."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Yücel, "Aziz Başkan 3 dönemdir bu kenti yöneten belediyeye kendi namusu gibi sahip çıkan başarılı bir belediye başkanı. İzmir için, ülkemiz ve partimiz için önemli bir şahsiyet. Aziz Başkan partimizin ve şu andaki görevinin kendisine yüklediği sorumlulukla bir çağrı yaptı. Aziz Başkanın 'Kurultay yapılsın.' ya da 'Bir değişim olsun.' gibi bir talebi ya da beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Tabandan gelen böyle bir beklenti olduğunu ve bu beklentilerin tartışılması ve konuşulması giderilmesi konusunda da bir paylaşımı oldu." dedi.

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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel chp izmir il başkanlığı Kurultay

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