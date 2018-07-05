İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kurultay için İzmir'de delegelerin imza topladığı yönündeki iddiaya ilişkin, "CHP olarak ülkemize karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme lüksümüz olmadığını söylüyor. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir'de bu konuda bir çalışma yapıldığına dair bana gelen bir bilgi yok." dedi.

İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yücel, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz ettiklerini söyledi.

Yücel, başkanların ilçelerinin seçim sonuçlarını ilettiklerini, kendilerinin de bu raporları genel merkeze göndereceklerini ifade etti.

Bir gazetecinin "Tüm ilçe başkanları adına olağanüstü kurultayla ilgili bir mesaj vermek isterseniz ne dersiniz?" sorusuna Yücel, "CHP olarak mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Yerel seçim gündemi var. Kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarıyla da fikir alışverişinde bulunduk. Böyle bir talep yok onlardan da." yanıtını verdi.