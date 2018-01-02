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CHP İzmir İl Başkanı Güven, kongre için adaylığını geri çekti

POLİTİKA HABERLERİ | 02.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

İZMİR, (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, partisinin 7 Ocak'ta yapacağı İl Kongresi'nde için göreve yeniden talip olduğunu açıklamasına rağmen bugün adaylığını geri çekti. Güven, "Yeterli destek göremedim" dedi.

CHP İzmir'de 7 Ocak'ta yapacağı İl Kongresi'nde yeni il başkanını seçecek. CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, geçen hafta yeniden aday olduğunu açıklamasına rağmen geri çekildi. Güven, şunları söyledi:

"Ben görevdeki bir il başkanıyım. Örgütte 'Göreve devam' yönünde bir değerlendirme yapılmadı. Biz de görevimizi 7 Ocak'ta teslim edeceğiz. Ben görevimin başındayım. 7 Ocak'tan sonra göreve devam etmem konusunda eğilim, destek oluşmadı. Destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum ama yeterli şekilde 'Devam' denmediği için geri çekiliyorum. 7 Ocak'ta görevimi teslim ediyorum. Burada ilçe başkanları ve ilçe örgütlerinin tavrından bahsediyorum. Bu tavır, görevimi devam ettirme noktasında olmadı. İlçe örgütlerim benim görevimi devam ettirme noktasında ağırlıklı bir destek göstermediler. Ben de bunları dikkate alarak bu eğilime katkıda bulunmaya çalışıyorum. 'Peki, siz yeni bir arayışla yeni adaylarla bu süreci değerlendirin, yeni bir başkan belirleyin' diyorum. Bu konuda hiçbir kırgınlığım yok."

Adaylığı konusunda bazı ilçe başkanlarının olumlu desteklerinin yanı sıra bazılarının sessiz kalmayı tercih ettiğini ifade eden Güven, "Tabi ki bu ilçe başkanlarımızın kararıdır, benim görevi devam ettirmem konusunda yeterli katkıyı, isteği göstermediler. Böyle bir eğilim görmedim, destek görmedim. Bazılarının var ama yeterli görmedim. Daha güçlü beklerdim. Görevimizi devam ettirmemiz noktasında bir anlayışın gerçekleşeceğini, yarışın olmayacağını tahmin ediyordum ama bunun karşılığı yeterli olmadı" dedi.

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