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CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Gündemde kurultay değil yerel seçim var

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de CHP'nin ilçe başkanları İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplandı.

CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Gündemde kurultay değil yerel seçim var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de CHP'nin ilçe başkanları İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplandı. 24 Haziran seçim sonuçları ile olağanüstü kurultay tartışmalarının konuşulduğu toplantının ardından açıklama yapan Yücel, yerel seçimlere kilitlendiklerini ve gündemlerinde olağanüstü kurultayın olmadığını söyledi. Bazı kurultay delegelerinin olağanüstü kurultay için imza toplayacakları konusunda da değinen Yücel, "Fevri hareket etme gibi bir lüksümüz yok. Soğuk kanlı olmak zorundayız" dedi.
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe başkanları ile partisinin il binasında bir toplantı düzenledi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Başkan Yücel, gündemdeki tartışmaları değerlendirdi. İlçe başkanları ile 24 Haziran seçim sonuçlarını analiz ettiklerini belirten Yücel, "İlçe başkanları kendi ilçelerinde seçim sonuçları ile ilgili raporlarını hazırladı ve bize getirdi. Biz de bu raporları değerlendirdikten sonra genel merkeze sunacağız. Seçim öncesi ve seçim sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulunduk" dedi. CHP’nin mücadelesinin kaldığı yerden devam ettiğini kaydeden Yücel, gündemlerinde yerel seçimlerin olduğunu belirterek, "Yerel seçim dışında bizim şuanda bir gündemimiz yok, kurultay gibi bir gündemimiz yok. İlçe başkanlarımız ile de gerekli fikir alışverişinde bulunduk. Hala aynı noktadayız. İlçe başkanlarımızda da bu yönde bir talep ve beklenti olmadığını ifade edebilirim" dedi.
'SOĞUKKANLI OLMAK ZORUNDAYIZ'
Deniz Yücel, bazı delegelerin olağanüstü kurultay için imza toplayacağına dair gelen soruya, "Bu konuda bir bilgim yok. İmza toplamak yasal hakları, saygı duyarız. Tüzüğü göre bu konuda çalışma yapabilir ama daha seçim sonuçları tartışılmadan, artıları eksileri ile analiz edilmeden böyle bir çalışma yapılması doğru değil. Bizim CHP olarak ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bize fevri hareket etme gibi bir lüksümüz olmadığını söylüyor. Soğuk kanlı olmak zorundayız. Sağduyulu olmak zorundayız. Seçimlerin üzerinden bu kadar kısa bir süre geçmesine rağmen seçim sonuçları sağlıklı şekilde masaya yatırılıp tartışılmadan bu imza çalışmasının yapılması doğru değil. İzmir’de imza toplandığı konusunda bana gelen somut bir bilgi yok" dedi.
KOCAOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı açıklamalara da değinen Yücel, şunları söyledi:
"Aziz Başkan 3 dönemdir bu kenti yöneten, belediyeye kendi namusu gibi sahip çıkan başarılı bir belediye başkanı. İzmir için partimiz için ülkemiz için çok kıymetli ve değerli bir şahsiyet. Aziz Başkan sadece partimizin ve şuandaki görevinin kendisine yüklediği sorumluluk ile bir çağrı yaptı. Aziz Başkan'ın kurultay yapılsın ya da bir değişim olsun gibi bir talebi ya da beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Ama tabandan gelen örgütten gelen böyle bir beklenti olduğunu ve bu beklentilerin tartışılması, konuşulması konusunda da genel başkanımızın buna önderlik etmesi, öncülük etmesi konusunda bir paylaşımı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olmanın sorumluluğu ile hareket ettiğini düşünüyorum."

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