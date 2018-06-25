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CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Hile hurda çıkarsa gerekli itirazları yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:35 | Son Güncelleme

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasından sonra, değerlendirmelerde bulundu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonuçlarının büyük oranda belli olmasından sonra, değerlendirmelerde bulundu. Deniz Yücel, ellerindeki ıslak imzalı tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sonuçlarını karşılaştıracaklarını söyleyip, "Hile hurda çıkarsa gerekli itirazları yapacağız" dedi.

Seçim sonuçlarını parti binasında değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Deniz Yücel, "Seçim süreci halen devam ediyor. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinden itibaren görevlerinin başındaydılar. Demokratik yarışta vatandaşlık görevini yerine getirerek sandığa giden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halen İzmir'de sayım döküm işlemleri devam ediyor. Resmi sonuçlar açıklanmadı. Seçimde bireysel olaylar yaşanmış olmakla birlikte seçimin sıhhatini etkileyecek olaylar yaşanmadı. Erken kutlamalara başlayan bazı vatandaşlarımızın taşkınlık yaptıklarını görüyoruz. Emniyet teşkilatının gereksiz yere kuvvet kullandığını görüyoruz. Partililerimiz zarar gördü. Bu olayları yerinde inceledik" dedi.

Kent genelinde sandıklara hakim olduklarını da vurgulayan Deniz Yücel, "Muharrem İnce'nin İzmir'de yüzde 54.35 oy aldığı görülüyor. Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 32.66 oy almış görülüyor. Milletvekilliği genel seçimlerinde ise CHP 41.93, AKP ise yüzde 27.23 oy almış. Birinci Bölge'de 7, İkinci Bölge'de 7 olmak üzere 14 milletvekili çıkarmış görülüyor. Bunlar resmi sonuçlar değil. Elimize ulaşan ıslak imzalı tutanaklarla YSK sonuçlarını karşılaştıracağız, seçime hile hurda karıştırıldığını belirlersek itirazlarımızı yapacağız. Bu bir demokratik yarış ve bitmedi bizim verdiğimiz mücadele de devam edecek" dedi.

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