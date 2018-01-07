CHP İzmir İl Kongresi karıştı! Yumruklar havada uçuştu

Son Güncelleme 8 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 07.01.2018 18:58 |8 saat önce

CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresi, Celal Atik Spor Salonunda başladı. Mevcut il başkanı Asuman Ali Güven’in aday olmadığı kongrede; Deniz Yücel ve Utku Gümrükçü yarışacak. Kongrede aday Gümrükçü aleyhine pankart açılınca iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar konuştu.

Celal Atik Spor Salonunda başlayan CHP 36. Olağan İzmir İl Kongresine; CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Erdal Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongrenin divan başkanlığına oy birliği ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl seçildi. Kongrenin adaylarından Deniz Yücel, salona “İşte örgüt, işte başkan” sloganları ile girerken, Utku Gümrükçü ise “Örgütün adayı Utku Gümrükçü” sloganları ile giriş yaptı. Emniyet görevlilerinin dışında 200 partilinin görev alacağı kongrede 80 kabin, 8 sandık kuruldu. PANKART KAVGASI Aday Utku Gümrükçü konuşma yaptığı sırada bir kişi "Utku Gümrükçü Kerbela şehitlerinden hemen şimdi özür dile" yazan bir pankart tutunca iki grup arasında kavga çıktı. Milletvekilleri arbedeyi sakinleştirmeye çalışırken, kongreye 15 dakika ara verildi. Kavganın devam etmesi halinde kongrenin iptal edileceği belirtildi. 15 dakikalık aranın ardından sahnenin önünün boşaltılması istendi.

"BANA KARŞI DEĞİL CHP'YE YAPILMIŞ BİR İHANETTİR" Gümrükçü, ortamın sakinleşmesi sonrasında yeniden kürsüye çıkarak, “Az önce yaşanan olay bana karşı değil CHP’ye yapılmış bir ihanettir. Bu şahıs, 2015’te Atilla Sertel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için şikayet eden kişidir. Bu arkadaş bu işleri adet edindi. Geçen kongrede de milletvekiline saldıran arkadaştır. Biz birliğimizi, beraberliğimizi bütünlüğümüzü kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi seveceğiz, birbirimize saygı göstereceğiz. El ele tutuşup faşizme karşı mücadele edeceğiz. CHP, boyun eğmeyenlerin partisidir. Bizi kimse kumpasa düşüremez. Bu salonda sevmediğim kimse yok. Düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Biz parti neferiyiz. Ben kimsenin adamı olmadım olmam. Benim arkamda sadece ve sadece siz varsınız. 2019’da sizinle en önde savaşmaya adayım. Bu kongrede ‘Deniz’in arkasında kim var, Utku’nun arkasında kim var?’ demeyeceksiniz. Bu işi en iyi kim yapar deyip ona göre oy vereceksiniz. Deniz benim kardeşimdir. Utku Gümrükçü ve Deniz Yücel el ele verecek, partiyi iktidar yapmak için çalışacak” diye konuştu.

"KONGRENİN KAYBEDENİ OLMAYACAK" Kongrede adaylık konuşmasını ilk yapan aday, kuraya göre Deniz Yücel oldu. Partililerin omzunda taşınarak kürsüye çıkan Yücel, “Örgütümüzün belli kesimlerinden aday olmam konusunda gelen talepler doğrultusunda adaylığımı açıkladım. Bütün ilçeleri gezdim. Çiğli ve Bayraklı ilçelerini iki kez aradım, sanırım zamanları müsait değildi. Örgütümüz bana bu görevi verdiği takdirde görev süremin sonuna kadar görevimin başında kalacağım. Kongre ile gelip kongre ile gitmek istiyorum. Uzlaştırıcı, bütünleştirici, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Grupçu, ekipçi, adamcı siyaset yapmayacağım. Herkesin il başkanı olacağım. Bana oy versin, vermesin; bu salondaki herkes benim ailemdir. 2019’da bizleri çok önemli üç seçim bekliyor. Yerelde CHP’yi daha da güçlendireceğiz. Bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Bu kongrenin tek kazananı olacak, o da Cumhuriyet Halk Partisi olacak” dedi. "DELEGE İRADESİ ÜZERİNE İPOTEK KOYMA HAKKI SÖZ KONUSU OLAMAZ" CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, “Gün birleşme günü. Gün dayanışma günü. Gün paylaşma günü. Gün birbirimizle kaynaşma günü. Omuz omuza, el ele, kol kola mücadele günü. Önümüzde bir yerel seçim var. Kaybettiğimiz 8 ilçeyi almakla yetinmeyip partimizin oylarını daha da ileri taşıyacak bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor. CHP’nin iktidarda olmadığı neresi varsa orayı alacağız. Bu kongrede ‘tek bir aday üzerinde uzlaşıyoruz’ diye ortaya çıkmak doğru değildi. Delegelerin iradesine ipotek koymak doğru değil. Doğru olan, kim aday olmak istiyorsa aslan gibi gider delegasyona kendini anlatır. Geldiğimiz nokta; iki pırıl pırıl arkadaşımız aday olarak ortaya çıktılar. Esas olan, sandıktan çıkacak sonuçtur. Esas olan, sizin iradeniz. Esas olan örgüt iradesidir. Ama kimsenin 2019 yılında yapılacak ne yerel seçimlerde, ne genel seçimlerde, ne de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürece yönelik bireysel istikbal çabalarıyla örgüt ve delege iradesi üzerine ipotek koyma hakkı da söz konusu olamaz” diye konuştu.

"BİRBİRİMİZLE KAVGA ETMEYE HAKKIMIZ YOK" CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, demokratik bir işleyişle kongre sürecini tamamlamak üzere olduklarını belirterek, “3-4 Şubat’ta da kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Kurultay, hayati önem taşımaktadır. Son derece anlamlı bir dönemin eşiğindeyiz. Türkiye’de tamamen işlevsiz hale getirilen, özgürlükleri yok sayan demokrasiyi rafa kaldırana anlayışı yerle bir etmek adına bir büyük kurultay gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir süreçteyiz. Öncelikle yerel seçimlerle iktidar olmak zorunluluğumuz var. Bizim belediyelerimiz sadece insan odaklı belediyecilik yapıyorlar. Hizmet üretiyorlar. Yeniden güçlü bir parlamenter demokratik sistemi hayata geçirmemiz için tarafsız bir cumhurbaşkanını oraya oturtmamız lazım. Önce kendi içimizde demokrasinin çok temel ilkelerinden biti olan uzlaşmayı, dayanışmayı mutlaka hayata geçirmeliyiz. Geçmişte değişik seçim süreçlerinde ayrılığa düşmüş olabiliriz ama bunların hiçbirinin artık kıymeti yok. Kol kola girerek büyük kurultaya gitmek zorundayız. Bu il kongremizde kim kazanırsa kazansın kazanan önce İzmir, sonra partimiz olacak. Bizim birbirimizle kavga etmeye hakkımız yok. Birbirimizi ötekileştirmeye hakkımız yok. Geçmişteki gerginliklerin hiçbirini inanıyorum ki bugün yaşamayacağız. Akşam birilerini mutlu edecek, bizi üzecek en ufak davranışın bu salonda yaşanmaması gerekiyor. Bu salonda müthiş bir dayanışma örneği göstereceğiz ve öyle ayrılacağız” ifadelerini kullandı.