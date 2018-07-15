CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sözcü'ye 24 Haziran seçimlerinde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çelebi'nin açıklamaları;

SANDIKLARA HAKİMDİK

– Sandık Gücü'nü tanımlar mısınız?

Gönüllü müşahit organizasyonu. Partiler yeterli olmadığından gönüllülerle takviye ettik. Oy kullanma, oy sayımı, sandıkların korunması amacıyla oluşturduğumuz gönüllü organizasyonuydu. Bunun için Adil Seçim Platformu kuruldu. Ülkedeki sandıkların yüzde 99'una ulaşan bir yapı oluştu. Biz bu ana organizasyona 30 bin gönüllüyle katılan sivil toplum kuruluşlarından biriydik. Sandıklara hakim olduk.

– 50 bin sandığın boş bırakıldığı iddia edildi. Doğru mu?

Hayır. Sahada hiç olmadığımız kadar güçlüydük. Yaklaşık 400 bin sandık görevlisi YSK'ya bildirildi. Elbette ki sandığa gitmeyen, sandıktan baskıyla uzaklaştırılan, darp edilen görevliler olmuştur. Bu iddiayı ortaya atanlar keşke Erzurum, Şanlıurfa gibi illerde bizlere eşlik etselerdi.

BEN DE ÇOK ÜZGÜNÜM

– Fakat tüm bunlara karşın Türkiye seçim sonuçlarını öğrenemedi.