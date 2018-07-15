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CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 08:06 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Çelebi, “Verilerin toplanacağı uygulama çalışmadı. Sahada sağlanan başarı teknik aksaklıkla gölgelendi. Ortada önemli bir sorun var. Bedeli neyse ödenmeli” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Sözcü'ye 24 Haziran seçimlerinde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çelebi'nin açıklamaları;

SANDIKLARA HAKİMDİK

– Sandık Gücü'nü tanımlar mısınız?

Gönüllü müşahit organizasyonu. Partiler yeterli olmadığından gönüllülerle takviye ettik. Oy kullanma, oy sayımı, sandıkların korunması amacıyla oluşturduğumuz gönüllü organizasyonuydu. Bunun için Adil Seçim Platformu kuruldu. Ülkedeki sandıkların yüzde 99'una ulaşan bir yapı oluştu. Biz bu ana organizasyona 30 bin gönüllüyle katılan sivil toplum kuruluşlarından biriydik. Sandıklara hakim olduk.

– 50 bin sandığın boş bırakıldığı iddia edildi. Doğru mu?

Hayır. Sahada hiç olmadığımız kadar güçlüydük. Yaklaşık 400 bin sandık görevlisi YSK'ya bildirildi. Elbette ki sandığa gitmeyen, sandıktan baskıyla uzaklaştırılan, darp edilen görevliler olmuştur. Bu iddiayı ortaya atanlar keşke Erzurum, Şanlıurfa gibi illerde bizlere eşlik etselerdi.

BEN DE ÇOK ÜZGÜNÜM

– Fakat tüm bunlara karşın Türkiye seçim sonuçlarını öğrenemedi.

Organizasyonda veriler Adil Seçim Platformu'nun mobil uygulaması üzerinden CHP Genel Merkezi'ne aktarılacaktı. Mobil uygulamayı CHP olarak bizim ekiplerimiz yaptı. Fakat verilerin akacağı ve toplanacağı mobil uygulama çalışmadı. Sahada sağlanan başarı Adil Seçim Platformu'ndaki teknik aksaklıklar yüzünden gölgelendi. Onca emek heba oldu. Seçim gecesi halk bilgisiz kaldı. Halkın üzüntüsü ve hayal kırıklığı çok büyük oldu. Ben de çok üzgünüm. Ortada önemli bir sorun var. Bedeli neyse ödenmesi gerekiyor. Sorumluluk makamında olanların başarısız olunca koltuğa yapışmaması lazım. Güven sorununu gidermek ve umutları yeniden yeşertebilmek için hesap vermek gereklidir.

ORDU HEPİMİZİN ORDUSU KIŞLAYA SİYASET GİRMEMELİ

– Seçim günü nerede görevliydiniz?

Sandık güvenliği konusunda en sorunlu yerlerin başında Şanlıurfa vardı. Oğlum Ali iki günlükken Şanlıurfa'ya gittim ve seçim günü de oradan ayrılmadım.

– Neler yaşandı orada?

Birçok yerde kadınlar oy kullanmaya gönderilmiyordu, gönüllülerimizin üstün gayretleriyle hayatında ilk kez oy kullanan kadınlar oldu. Bazı görevlilerimiz köylere girmeden kovuldular. Sandık başında beklerken ölüm tehdidi alanlar, 30'a yakın yerde saldırıya uğrayan görevlilerimiz oldu. Detaylı bir Urfa raporu hazırlıyoruz.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

– FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeterli, sağlıklı ve samimi bulmuyorum. Kendimden yola çıkayım; mahkemedeki savunmam internette yayınlandı diye tekrar ifadeye çağırdılar beni. Oysa, yayınlanan o savunma FETÖ ile mücadele örneğinin dik alasıdır.

– Sizce yaşananlardan gerekli dersler çıkarıldı mı?

FETÖ'nün beli kırıldı ama şu anda orduda tarikatçılık devam ediyor hâlâ. Başka dini cemaatler varlığını sürdürüyor. Bu çok tehlikeli. Böyle giderse 10-15 sene sonra başka felaketlerle karşılaşabiliriz. Tarihin tekerrür etmemesi için ders çıkarmak ve orduya siyaseti, mezhepçiliği, ayrılıkçılığı sokmamak gerekir. Milli Ordu ruhunu yeniden canlandırmak ve TSK'nın yaralarını sarmak elzemdir. Ordu hepimizin ordusudur ve kışlaya siyaset girmemelidir.

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